باشگاه خبرنگاران جوان - کتک زدن دارو و اینگونه تخلفات شاید بار اولی نیست که اتفاق می افتد اما اینکه برخورد با اینگونه تخلفات چگونه باید باشد هم محل بحث است. داستان از این قرار است که تماشاگر منتسب به تیم نامداران وارد زمین شده و از پشت سر داور مسابقه را مورد هجوم خود قرار می دهد. به دنبال این اتفاق مسابقه نیمه‌تمام باقی ماند و پس از آن هم کمیته انضباطی هیات فوتبال استان اصفهان دستوری در این رابطه صادر کرد.

بنا بر اعلام سایت رسمی هیات فوتبال استان اصفهان، کمیته انضباطی هیات فوتبال استان اصفهان با استناد به ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تا زمان صدور رأی مقتضی، دستور داد تمامی مسابقات تیم نامداران در رده سنی زیر ۱۳ سال، چه در دیدارهای میزبان و چه میهمان، بدون حضور تماشاگر برگزار شود. همچنین طبق این دستور موقت، تیم نامداران از میزبانی در ورزشگاه خلیج فارس اصفهان محروم شده و موظف است با هماهنگی کمیته مسابقات، دیدارهای خانگی خود را در ورزشگاهی که از سوی کمیته مربوطه تعیین می‌شود، برگزار کند.

این دستور موقت در جلسه فوق‌العاده کمیته انضباطی مورخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ صادر شده و در مدت ۲ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در کمیته استیناف هیات فوتبال استان اصفهان است. لازم به ذکر است این تصمیم، دستور موقت بوده و رأی نهایی پرونده پس از طی مراحل رسیدگی انضباطی صادر خواهد شد.