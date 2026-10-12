باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

عاقبت تکیه کردن اوکراین به آمریکا + فیلم

تکیه اوکراین به وعده‌های آمریکا و انگلیس سبب فروپاشی این کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داریوش صفرنژاد، کارشناس مسائل‌بین‌الملل در برنامه قرارگاه جنگ از شبکه افق سیما گفت: وعده‌های آمریکا و انگلیس، از اوکراین قدرتمند، یک کشور وابسته و ضعیف ساخت.

مطالب مرتبط
عاقبت تکیه کردن اوکراین به آمریکا + فیلم
young journalists club

هوچی‌گری تمام‌عیار لندن علیه تهران + فیلم

عاقبت تکیه کردن اوکراین به آمریکا + فیلم
young journalists club

حمله پهپادی روسیه به پل‌های کی‌یف + فیلم

عاقبت تکیه کردن اوکراین به آمریکا + فیلم
young journalists club

شاهد؛ کلاشینکف پهپاد‌ها با یک مزیت مرگبار + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تحولات میدانی یمن؛ تعز در محاصره رزمندگان یمنی + فیلم
۷۲۷

تحولات میدانی یمن؛ تعز در محاصره رزمندگان یمنی + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
روایت سفیر پیشین ایران در لبنان از ماجرای پیجر‌ها و عیادت رهبر معظم انقلاب از او + فیلم
۵۴۲

روایت سفیر پیشین ایران در لبنان از ماجرای پیجر‌ها و عیادت رهبر معظم انقلاب از او + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha