معاون امور عمرانی فرماندار سنندج، از پیگیری طرح توسعه جنگل‌کاری در سطح حدود ۲۰۰ در محدوده آبیدر و مسیر منتهی به منطقه بان‌شلانه خبر داد و گفت: توسعه پوشش جنگلی آبیدر با هدف تقویت محیط‌زیست، گسترش فضای سبز و صیانت از ظرفیت‌های طبیعی سنندج در دستور کار قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- فردین زمانی در جلسه هماهنگی جنگل‌کاری در آبیدر، با اشاره به اهمیت توسعه عرصه‌های جنگلی آبیدر اظهار کرد: اجرای این طرح می‌تواند گام مؤثری در افزایش پوشش گیاهی، ارتقای کیفیت محیط‌زیست و تقویت ظرفیت‌های گردشگری سنندج باشد و تحقق آن نیازمند همکاری منسجم دستگاه‌های مسئول و برنامه‌ریزی تأمین اعتبارات و اجرای مراحل مختلف طرح است.

وی افزود: با توجه به وسعت طرح و اهمیت آبیدر به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری شهر سنندج، لازم است دستگاه‌های مرتبط با مشخص کردن تعهدات و مسئولیت‌های خود، روند اجرایی طرح را به‌صورت منظم پیگیری کنند.

برچسب ها: کردستان ، فرمانداری ، عرصه جنگلی
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