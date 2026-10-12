باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- فردین زمانی در جلسه هماهنگی جنگل‌کاری در آبیدر، با اشاره به اهمیت توسعه عرصه‌های جنگلی آبیدر اظهار کرد: اجرای این طرح می‌تواند گام مؤثری در افزایش پوشش گیاهی، ارتقای کیفیت محیط‌زیست و تقویت ظرفیت‌های گردشگری سنندج باشد و تحقق آن نیازمند همکاری منسجم دستگاه‌های مسئول و برنامه‌ریزی تأمین اعتبارات و اجرای مراحل مختلف طرح است.

وی افزود: با توجه به وسعت طرح و اهمیت آبیدر به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری شهر سنندج، لازم است دستگاه‌های مرتبط با مشخص کردن تعهدات و مسئولیت‌های خود، روند اجرایی طرح را به‌صورت منظم پیگیری کنند.