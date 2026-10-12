باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام هروی ، با اشاره به عملکرد درخشان کاراته ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، این رویداد را نقطه عطفی برای ورزش ایران و به‌ویژه کاراته دانست و گفت: از زمان حضور آقای رهنما در فدراسیون از تیرماه سال ۱۴۰۴، هدف‌گذاری اصلی، کسب نتیجه درخشان در بازی‌های آسیایی بود. بر همین اساس، با تشکیل سازمان تیم‌های ملی و با حضور کادری مجرب در بخش آقایان و بانوان، کارمان را از آذرماه سال ۱۴۰۴ آغاز کردیم و این مسیر تا امروز ادامه داشت که منجر به کسب نتایج درخشان در بازی‌های آسیایی ناگویا شد.

هروی در ادامه، مهم‌ترین ویژگی این دوره از مسابقات را حضور بانوان در بخش کاتا عنوان کرد و افزود: برای نخستین بار در تاریخ کاراته، بانوان ما در کاتا‌های تیمی بازی‌های آسیایی حضور یافتند و مدال نقره درخشانی کسب کردند. این مدال نقره برای ما به اندازه طلا ارزش داشت، چرا که نخستین حضور بانوان در چنین سطح بزرگی بود.

او ادامه داد: در بخش آقایان نیز دو مدال طلا و نقره کسب شد. طلای اول و دوم کاروان ایران در این مسابقات مربوط به رشته کاراته بود که انگیزه و شور و شوق عجیبی در کاروان ایجاد کرد و از آن روز به بعد، نوار مدال‌های طلای کاروان ادامه یافت.

سرمربی تیم ملی کاراته با اشاره به عملکرد خانم سعیدآبادی در بخش بانوان گفت: او مسابقات درخشانی ارائه داد و به مدال نقره بسنده کرد، هرچند شایستگی طلا را داشت ولی نقره‌ای که کسب کرد به اندازه طلا برای ما ارزشمند است.

هروی همچنین از قهرمانی تیمی ایران در بازی‌های آسیایی به عنوان یک اتفاق تاریخی یاد کرد و افزود: تا پیش از این، یک بار قزاقستان و در سایر دوره‌ها ژاپن قهرمان شده بودند، اما این بار ما قهرمان شدیم و باید با برنامه‌ریزی در بازی‌های دوره بعد که در قطر برگزار می‌شود، ضمن حراست از قهرمانی فعلی، برای ارتقای جایگاهمان نیز تلاش کنیم.

وی ضمن تقدیر از دکتر دنیامالی، وزیر ورزش، گفت: از روزی که ایشان وارد وزارت ورزش شدند، وزارتخانه رنگ و بوی دیگری گرفت و در مدال‌آوری نیز تأثیرگذار بود. ایشان با دیدگاهی که دارند، به رده‌های پایه و جام جهانی توجه ویژه‌ای دارند و فقط بازی‌های آسیایی را هدف‌گذاری نمی‌کنند. همین دیدگاه باعث شد بچه‌ها در مسابقات قهرمانی آسیا در اردن قاطعانه قهرمان شوند.

هروی با اشاره به برگزاری اردو‌ها در دوران جنگ گفت: با درایت رییس فدراسیون، اردو‌های ما در استان‌هایی که درگیر جنگ نبودند به‌ویژه استان گیلان برگزار شد و با وجود شرایط سخت، همه امکانات فراهم شد تا بچه‌ها بدون دغدغه تمرین کنند. همین برنامه‌ریزی منظم باعث شد هم در قهرمانی آسیا اندونزی قهرمان شویم و هم در بازی‌های آسیایی نتیجه بگیریم.

سرمربی تیم ملی کاراته با اشاره به شرایط سخت دوران جنگ گفت: ورزشکاران کاراته در زمان جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه کنار مردم در میادین بودند و از نیرو‌های مسلح حمایت کردند. در بازی‌های آسیایی نیز نقش خود را به عنوان قهرمان و سرباز نشان دادند و پرچم سه‌رنگ ایران را به بالاترین قله بردند. این نشان می‌دهد بچه‌های کاراته از دل مردم آمده‌اند و برای مردم قدم برمی‌دارند.

او در پایان گفت: حدود ۲۰ سال است به عنوان مربی و سرمربی کنار بچه‌ها هستم و هیچ‌گاه ندیدم قهرمانانمان این‌گونه با انگیزه تمرین کنند و بخواهند گوشه‌ای از دین خود را به کشور و مردم با برافراشتن پرچم ادا کنند.