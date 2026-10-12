باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزیر کشور پاکستان اعلام کرد سوهیل آفریدی، سروزیر ایالت خیبر پختونخوا و شماری از اعضای کابینه او پس از تعلیق دولت ایالتی بازداشت شده‌اند.

طلال چودری، معاون وزیر کشور پاکستان روز دوشنبه تأیید کرد که آفریدی و برخی اعضای کابینه‌اش به‌ صورت پیشگیرانه بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها روز یکشنبه و پس از اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا انجام شد؛ ایالتی که دولت آن در اختیار حزب عمران خان، نخست‌وزیر پیشین زندانی پاکستان بود.

چودری گفت افرادی که پرونده قضایی داشته باشند، با اتهام روبه‌رو شده و محاکمه خواهند شد و سایر بازداشت‌شدگان آزاد می‌شوند.

منبع: رویترز