باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی- اجلاسیه شهدای انتظامی استان کردستان پیش از ظهر امروز با حضور سردار محمد شرفی، جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا، جمعی از مسئولان استانی و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.

سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: شهدا از اقشار مختلف جامعه، جان خود را در راه دفاع از انقلاب، میهن و تأمین امنیت مردم فدا کردند و امروز وظیفه داریم با پاسداشت یاد و خاطره آنان، ادامه‌دهنده راهشان باشیم.

وی با اشاره به جایگاه نیروی انتظامی در ساختار امنیتی کشور افزود: فراجا یکی از مجموعه‌های مؤثر در تأمین امنیت داخلی است و بیانات امام شهید درباره مجاهدت نیرو‌های انتظامی، نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه این مجموعه در نظام جمهوری اسلامی است.

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته فراجا ادامه داد: تأکیدات ایشان بر نقش نیروی انتظامی در امنیت کشور، مسئولیت کارکنان این مجموعه را سنگین‌تر می‌کند و نشان می‌دهد تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس در کنار سایر دستگاه‌های امنیتی و نیرو‌های مسلح، در تأمین امنیت ملی نقش دارد.

الهی با بیان اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه مجموعه انتظامی است، گفت: کارکنان فراجا با روحیه انقلابی، دین‌مداری و الگوگیری از مکتب عاشورا، درس ایثار و ازخودگذشتگی آموخته‌اند و برای دفاع از مردم، حفظ امنیت و برقراری نظم عمومی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

وی در پایان، برگزاری اجلاسیه شهدای انتظامی را فرصتی برای تجلیل از مقام شامخ شهدا و خانواده‌های آنان دانست و ابراز امیدواری کرد که فرهنگ ایثار و فداکاری شهدا در مسیر خدمت به مردم و پاسداری از امنیت کشور تداوم داشته باشد.