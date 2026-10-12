آلوارس، روستایی زیبا و دیدنی در استان اردبیل است که در دامنه رشته کوه‌های سبلان قرار دارد. این روستا دوازده کیلومتر با سرعین و حدود سی و پنج کیلومتر با شهر اردبیل فاصله دارد. در دل کوه‌های سرسبز اردبیل، جایی بالاتر از شهر پرطرفدار سرعین، منطقه‌ای وجود دارد که هر ساله در این فصل از سال، میزبان گردشگرانی‌ست که به‌دنبال هوای خنک، آرامش مطلق و طبیعتی بکر و بی نظیر هستند؛ اینجا همان ییلاقات آلوارس است. آلوارس در دل دشت‌هایی واقع شده که هرچه نگاه کنید، فقط کوه، مه، آسمان و مراتع سرسبز می‌بینید. در قلب استان اردبیل، جایی که کوهستان با ابر‌های سپید در کنار هم تصاویر بی نظیری خلق می‌کند، چشمه‌های آبگرم همچون گوهر‌هایی درخشان از دل زمین می‌جوشند و نام این استان را با درمان و تندرستی گره می‌زنند. سرعین، شهر آبگرم‌های افسانه‌ای، مقصدی است که هر روز گردشگران بی‌شماری را به سوی خود می‌کشاند تا در آب‌های گرم و معدنی‌اش، خستگی را از تن بشویند و سلامت را از دل طبیعت طلب کنند. اینجا، وقتی زمین نفس می‌کشد و مهر می‌ورزد انسان التیام می‌یابد و شفا می‌یابد. گویی این چشمه‌های بی نظیر خداوند، هدیه‌ای از آسمان به زمین‌اند. از زاویهٔ دید یک عکاس، اردبیل دیاری است که نامش با چشمه‌های آبگرم عجین شده و همچون نگینی بر تارک گردشگری ایران می‌درخشد.