رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیامی ارتحال آیت الله سید علیرضا حیدری از علمای یزد و استاد اخلاق را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان -در پیام آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری  آمده‌است: ارتحال عالم جلیل القدر آیت الله سید علیرضا حیدری (رضوان‌الله‌علیه) موجب تألم و تأثر گردید.

 آن روحانی خدوم، عمر پربرکت خود را در راه دفاع از دین و ترویج معارف مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و خدمت به مردم صرف کرد و طی سال‌ها تدریس و منبر، به عنوان معلمی متخلق و استادی فاضل، درس‌آموز جمع کثیری از طلاب علوم اسلامی و علاقمندان معارف دین بود.

 اینجانب ضایعه فقدان آن عالم وارسته را به بیت مکرم آن مرحوم، بازماندگان و وابستگان، همچنین مردم شریف استان یزد، به ویژه مردم مؤمن میبد تسلیت می‌گویم و از درگاه ایزد منان برای آن استاد ارجمند، علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

آیت الله سیدعلیرضا حیدری در سال ۱۳۱۸ در میبد به دنیا آمد، پدرش سیدابوالقاسم و جدش سیدجواد حیدری از عالمان منطقه میبد بودند، او تحصیلات ابتدایی را در میبد و یزد به اتمام رساند، سپس به تحصیل در علوم حوزوی روی آورد و بخشی از لمعه را در محضر شیخ محمد صدوقی یزدی و حاشیه ملا عبدالله را نزد علی‌محمد علاقه بند و انموذج را از محضر شیخ محمد فلاح خواند، مدتی هم از درس‌های آقایان احمد علومی و محمود علومی، میرزا حسن محمودآبادی، ابوالقاسم مناقب، شیخ علی‌اکبر سعیدی و سید محمدباقر مدرسی بهره برد.

آن عالم ربانی در سال‌های ابتدایی طلبگی ملبس شد و به تبلیغ احکام اسلام پرداخت. سید علیرضا حیدری پس از گذراندن بخشی از دروس مقدماتی و بخشی از سطح در یزد، در سال ۱۳۴۵ برای ادامه تحصیل عازم عراق شد.

وی آنگاه در دروس خارج فقه امام‌خمینی و درس‌های خارج فقه و اصول آیات سیدمحمدباقر صدر شرکت کرد و تا سال ۱۳۵۷ در نجف اشرف حضور داشت و در کنار حضور در درس‌های خارج فقه و اصول، به تدریس در آنجا هم می‌پرداخت و از جمله کتاب معالم‌الاصول را تدریس می‌کرد.

آیت الله حاج سیدعلیرضا حیدری، روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، پس از تحمل یک دوره بیماری، در سن ۸۷ سالگی دارفانی را وداع گفت.

برچسب ها: حوزه علمیه قم ، جامعه مدرسین
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