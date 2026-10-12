رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیامی ارتحال آیت الله سید علیرضا حیدری از علمای یزد و استاد اخلاق را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان -در پیام آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری آمده‌است: ارتحال عالم جلیل القدر آیت الله سید علیرضا حیدری (رضوان‌الله‌علیه) موجب تألم و تأثر گردید.

آن روحانی خدوم، عمر پربرکت خود را در راه دفاع از دین و ترویج معارف مکتب اهل بیت (علیهم السلام) و خدمت به مردم صرف کرد و طی سال‌ها تدریس و منبر، به عنوان معلمی متخلق و استادی فاضل، درس‌آموز جمع کثیری از طلاب علوم اسلامی و علاقمندان معارف دین بود.

اینجانب ضایعه فقدان آن عالم وارسته را به بیت مکرم آن مرحوم، بازماندگان و وابستگان، همچنین مردم شریف استان یزد، به ویژه مردم مؤمن میبد تسلیت می‌گویم و از درگاه ایزد منان برای آن استاد ارجمند، علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

آیت الله سیدعلیرضا حیدری در سال ۱۳۱۸ در میبد به دنیا آمد، پدرش سیدابوالقاسم و جدش سیدجواد حیدری از عالمان منطقه میبد بودند، او تحصیلات ابتدایی را در میبد و یزد به اتمام رساند، سپس به تحصیل در علوم حوزوی روی آورد و بخشی از لمعه را در محضر شیخ محمد صدوقی یزدی و حاشیه ملا عبدالله را نزد علی‌محمد علاقه بند و انموذج را از محضر شیخ محمد فلاح خواند، مدتی هم از درس‌های آقایان احمد علومی و محمود علومی، میرزا حسن محمودآبادی، ابوالقاسم مناقب، شیخ علی‌اکبر سعیدی و سید محمدباقر مدرسی بهره برد.

آن عالم ربانی در سال‌های ابتدایی طلبگی ملبس شد و به تبلیغ احکام اسلام پرداخت. سید علیرضا حیدری پس از گذراندن بخشی از دروس مقدماتی و بخشی از سطح در یزد، در سال ۱۳۴۵ برای ادامه تحصیل عازم عراق شد.

وی آنگاه در دروس خارج فقه امام‌خمینی و درس‌های خارج فقه و اصول آیات سیدمحمدباقر صدر شرکت کرد و تا سال ۱۳۵۷ در نجف اشرف حضور داشت و در کنار حضور در درس‌های خارج فقه و اصول، به تدریس در آنجا هم می‌پرداخت و از جمله کتاب معالم‌الاصول را تدریس می‌کرد.

آیت الله حاج سیدعلیرضا حیدری، روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، پس از تحمل یک دوره بیماری، در سن ۸۷ سالگی دارفانی را وداع گفت.