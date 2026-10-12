باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

یورش شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی + فیلم

شماری از شهرک‌نشینان صهیونیست صبح امروز با ورود به مسجدالاقصی، آیین‌های تلمودی را در این مکان مقدس برگزار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شماری از شهرک‌نشینان صهیونیست صبح امروز به مسجدالاقصی یورش بردند و در جریان این اقدام، آیین‌های تلمودی را در محوطه این مکان مقدس انجام دادند.

 

مطالب مرتبط
یورش شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی + فیلم
young journalists club

از مسجدالاقصی تا غزه؛ نماز و ایستادگی ادامه دارد + فیلم

یورش شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی + فیلم
young journalists club

تعرض صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی + فیلم

یورش شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی + فیلم
young journalists club

بازی با قدس؛ جرقه‌ای برای انتفاضه سوم + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تحولات میدانی یمن؛ تعز در محاصره رزمندگان یمنی + فیلم
۷۲۷

تحولات میدانی یمن؛ تعز در محاصره رزمندگان یمنی + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
روایت سفیر پیشین ایران در لبنان از ماجرای پیجر‌ها و عیادت رهبر معظم انقلاب از او + فیلم
۵۴۲

روایت سفیر پیشین ایران در لبنان از ماجرای پیجر‌ها و عیادت رهبر معظم انقلاب از او + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha