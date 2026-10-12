باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست خبری تشریح برنامه‌های روز ملی صادرات اظهار کرد: ۲۹ مهر به‌عنوان روز ملی صادرات نام‌گذاری شده است تا فرصتی برای تجلیل از صادرکنندگان نمونه، بیان مسائل و مشکلات فعالان این حوزه و ارائه راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شود.

وی افزود: روز ملی صادرات همچنین فرصتی برای هم‌اندیشی در سطح ملی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است تا با همکاری و هماهنگی بیشتر، مسیر توسعه صادرات غیرنفتی کشور هموار شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برنامه‌های امسال این سازمان گفت: از سال گذشته، برگزاری برنامه‌های مرتبط با روز ملی صادرات را به یک هفته کاری گسترش داده‌ایم؛ زیرا توسعه صادرات موضوعی چندبعدی است و عملکرد دستگاه‌های مختلف بر آن تأثیر می‌گذارد. بنابراین، برای دستیابی به نتایج مطلوب، لازم است همه دستگاه‌های مرتبط در این زمینه مشارکت داشته باشند.

تمرکز برنامه‌های امسال بر همکاری دستگاه‌ها و توسعه صادرات

دهقان دهنوی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و اهمیت ارزآوری حاصل از صادرات بیان کرد: در ماه‌های گذشته، اقدامات متعددی برای فعال‌تر کردن ظرفیت‌هایی انجام شده است که می‌توانند محدودیت‌های ایجادشده در بخش‌های مختلف تجارت را جبران کنند. وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مسئول نیز در این زمینه اقدامات قابل‌توجهی انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: امسال تلاش کرده‌ایم بخش بیشتری از برنامه‌های روز ملی صادرات با میزبانی و مشارکت دستگاه‌های مرتبط برگزار شود تا علاوه بر قدردانی از اقدامات آن‌ها، زمینه همکاری گسترده‌تر برای رفع موانع صادرات فراهم شود.

معاون وزیر صمت با تشریح محورهای برنامه‌های این هفته گفت: یکی از برنامه‌ها با موضوع تجارت ارزش‌آفرین از طریق صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان برگزار می‌شود و در این بخش، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری مشارکت خواهد داشت.

وی افزود: در بخش صادرات خدمات، به‌ویژه خدمات فنی و مهندسی، از وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو دعوت شده است تا در برنامه‌های مرتبط حضور داشته باشند. همچنین، موضوع شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) با همکاری اتاق بازرگانی تهران بررسی می‌شود؛ زیرا این شرکت‌ها از ابزارهای مهم توسعه صادرات کشور به شمار می‌روند.

دهقان دهنوی با اشاره به برنامه‌های مرتبط با قانون‌گذاری در حوزه صادرات اظهار کرد: در این بخش، موضوع جهش صادرات و قوانین مرتبط با آن با حضور رؤسای برخی کمیسیون‌های مجلس بررسی خواهد شد تا مسائل و موانع قانونی پیش روی صادرکنندگان به مسئولان مربوط منتقل شود.

وی ادامه داد: تسهیلگری در حوزه صادرات، تجلیل از صادرکنندگانی که در رفع تعهدات ارزی عملکرد نمونه‌ای داشته‌اند، تقویت نقش تشکل‌های تخصصی و برگزاری رویدادهای تجاری از دیگر محورهای این برنامه‌هاست. همچنین، موضوع دیپلماسی تجاری با مشارکت وزارت امور خارجه دنبال خواهد شد.

تجلیل از صادرکنندگان خوش‌حساب در رفع تعهدات ارزی

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اهمیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: صادرات به افزایش تولید ناخالص داخلی و تقویت اقتصاد کشور کمک می‌کند و فعالان این بخش، به‌ویژه صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به‌طور کامل بازمی‌گردانند و تعهدات ارزی‌شان را به‌درستی انجام می‌دهند، شایسته تقدیر هستند.

وی افزود: در برنامه‌های امسال تلاش می‌کنیم از صادرکنندگانی که در زمینه رفع تعهدات ارزی عملکرد مطلوبی داشته‌اند، قدردانی کنیم و نقش آن‌ها را در خدمت به اقتصاد کشور برجسته سازیم.

دهقان دهنوی با اشاره به نقش تشکل‌های بخش خصوصی در توسعه صادرات تصریح کرد: اتاق بازرگانی ایران و تشکل‌های صادراتی نیز برنامه‌هایی برای تقویت مشارکت فعالان اقتصادی در این حوزه پیش‌بینی کرده‌اند و انتظار می‌رود با گسترش همکاری میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت‌های صادراتی کشور بیش از گذشته فعال شود.

انتخاب ۴۳ صادرکننده نمونه و ۱۳ صادرکننده ممتاز ملی

معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود به روند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی اشاره کرد و گفت: فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه از چند ماه قبل در سازمان توسعه تجارت ایران آغاز شد و پس از انتشار فراخوان، ۳۶۵ شرکت برای حضور در این فرایند اعلام آمادگی کردند.

وی افزود: پس از بررسی پرونده‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده، ۴۳ شرکت به‌عنوان صادرکننده نمونه ملی و ۱۳ شرکت به‌عنوان صادرکننده ممتاز ملی انتخاب شدند.

دهقان دهنوی با بیان اینکه فرایند انتخاب امسال به‌صورت سیستمی انجام شده است، اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم امسال، سیستمی‌کردن فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه بود تا ارزیابی‌ها بر اساس معیارهای مشخص و امتیازبندی‌شده انجام شود و دخالت سلیقه‌ای در انتخاب‌ها به حداقل برسد.

وی درباره معیار انتخاب صادرکنندگان ممتاز توضیح داد: شرکت‌هایی که سه سال متوالی به‌عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شده باشند، در گروه صادرکنندگان ممتاز قرار می‌گیرند. همچنین، برای انتخاب صادرکنندگان مدال‌آور معیار بالاتری در نظر گرفته شده است و شرکت‌ها باید سه دوره متوالی عنوان صادرکننده ممتاز را کسب کرده باشند. امسال شرکتی موفق به احراز شرایط این عنوان نشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در کنار صادرکنندگان نمونه و ممتاز، از برخی فعالان و مجموعه‌های مرتبط با صادرات، از جمله در حوزه تعاونی‌ها، مناطق آزاد و بخش‌های تخصصی، نیز تقدیر خواهد شد. همچنین، برای نخستین بار یک سازمان دولتی به‌عنوان سازمان حامی صادرات معرفی می‌شود؛ این عنوان به سازمانی اختصاص می‌یابد که بیشترین نقش و حمایت را در حوزه فعالیت خود از صادرات داشته باشد.

صادرات باید به فرهنگ اقتصادی کشور تبدیل شود

دهقان دهنوی با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه صادرات در اقتصاد ایران گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در ترویج فرهنگ صادرات و معرفی جایگاه صادرکنندگان دارند و انتظار می‌رود با پوشش برنامه‌های روز ملی صادرات، زمینه شناخت بیشتر جامعه از اهمیت این بخش فراهم شود.

وی افزود: تولیدکننده‌ای که محصولات خود را علاوه بر بازار داخلی به بازارهای جهانی عرضه می‌کند، توانایی بیشتری در زمینه رقابت‌پذیری، رعایت استانداردهای بین‌المللی، بازاریابی و شناخت بازارهای جهانی از خود نشان می‌دهد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه صادرات و واردات هر دو در اقتصاد کشور نقش دارند، تصریح کرد: واردات برای تأمین کالاهای موردنیاز کشور، مواد اولیه و کالاهای مصرفی اهمیت دارد، اما صادرات از نظر ارزآوری و توسعه ظرفیت‌های تولیدی جایگاه ویژه‌ای دارد و باید به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از صادرکنندگان و کمک به رفع موانع فعالیت آن‌ها می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر بنگاه‌های ایرانی در بازارهای جهانی را فراهم کند. در شرایط فعلی کشور نیز همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای تقویت صادرات غیرنفتی و جبران محدودیت‌های ایجادشده، ضرورتی جدی است.