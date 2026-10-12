نگاهی به تمدن اصیل ایرانی نسبت به برده داری + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u06a9\u0647\u0646\u060c \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0628\u0631\u062f\u0647 \u062f\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u062f\u062a \u062f\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0648\u062c \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f \u0627\u0645\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0647\u06cc\u0686\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0642\u0648\u062a \u0646\u06af\u0631\u0641\u062a.\n