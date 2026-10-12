باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نگاهی به تمدن اصیل ایرانی نسبت به برده داری + فیلم

در دورانی از تاریخ، فرهنگ برده داری به شدت در جهان اوج گرفته بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بخشی از تاریخ کهن، فرهنگ برده داری به شدت در جهان اوج گرفته بود اما این فرهنگ هیچگاه در ایران قوت نگرفت.

مطالب مرتبط
نگاهی به تمدن اصیل ایرانی نسبت به برده داری + فیلم
young journalists club

هرکسی ظلم کند با همان شمشیر کشته خواهد شد + فیلم

نگاهی به تمدن اصیل ایرانی نسبت به برده داری + فیلم
young journalists club

چرا بر اساس محاسبات الهی، ایران قدرت اول جهان است؟ + فیلم

نگاهی به تمدن اصیل ایرانی نسبت به برده داری + فیلم
young journalists club

توهین به تمدن ایران؛ پرده ای دیگر از دشمنی آمریکا با ملت ایران + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تحولات میدانی یمن؛ تعز در محاصره رزمندگان یمنی + فیلم
۷۲۷

تحولات میدانی یمن؛ تعز در محاصره رزمندگان یمنی + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
روایت سفیر پیشین ایران در لبنان از ماجرای پیجر‌ها و عیادت رهبر معظم انقلاب از او + فیلم
۵۴۲

روایت سفیر پیشین ایران در لبنان از ماجرای پیجر‌ها و عیادت رهبر معظم انقلاب از او + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha