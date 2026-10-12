باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - طرح ملی هر دانش آموز یک مهارت با حضور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران صبح امروز برگزار شد.

در این آئین مجید پارسا مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: همه ما وظیفه داریم با تأسی به سیره شهدا، ادامه دهنده راه آنان باشیم.

وی ضمن قدردانی از حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و تیم اجرایی منطقه برای فراهم‌سازی بستر آموزشی پویا، خطاب به دانش‌آموزان با طرح یک پرسش کلیدی، بحث اهمیت «پرسش‌گری» را پیش کشید و افزود: پاسخ به این سؤال که «آیا پاسخ درست دادن ارزشمندتر است یا سوال درست پرسیدن؟» نکته‌ای بنیادین در یادگیری است.

پارسا در تبیین این موضوع تصریح کرد: ارزش پرسیدنِ سوال خوب، فراتر از پاسخ دادن است؛ چرا که در دنیای پیشِ‌رو، صرفِ انباشت اطلاعات کافی نیست. باید ذهن دانش‌آموزان را به سمت تفکر نقادانه و خلاقیت سوق دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به ضرورت تحول در رویکردهای آموزشی، تصریح کرد: وقتی از عبور از حافظه‌محوری و حرکت به سمت مهارت‌محوری سخن می‌گوییم، به معنای حذف حافظه نیست؛ چرا که حافظه پایه و اساس یادگیری است. با این حال، تأکید ما بر این است که در نظام تعلیم و تربیت مدرن، «توانستن» و به کارگیری دانش در حل مسائل واقعی، ارزشی بالاتر از صرفِ دانستن دارد.

وی افزود: با هم‌افزایی معلمان و دانش‌آموزان، بستری فراهم شود تا دختران دانش‌آموز در سراسر کشور بتوانند مهارت‌های لازم را برای نقش‌آفرینی در آینده ایران اسلامی کسب کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در ادامه با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در ارزشیابی تحصیلی، تصریح کرد: آرزوی نظام تعلیم و تربیت این است که در پایان سال تحصیلی، کارنامه‌ای صرفاً مبتنی بر نمره و دانسته‌ها صادر نشود؛ بلکه به دنبال صدور کارنامه‌ای برای «توانستن» دانش‌آموزان هستیم. امروز دنیا از ما نمی‌پرسد «چه چیزی بلدید»، بلکه سوال اصلی این است که «با آنچه آموخته‌اید، چه کاری می‌توانید انجام دهید؟»

پارسا با اشاره به اهمیت طرح ملی «هر دانش‌آموز، یک مهارت» به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی وزارت آموزش و پرورش، گفت: این طرح به ما کمک می‌کند تا ضمن محک زدن علایق، سلیقه‌ها و توانمندی‌های دانش‌آموزان، فرصتی برای برنامه‌ریزی دقیق جهت آموزش مهارت‌های دلخواه آنان فراهم آوریم.

توسعه مهارت‌های زندگی در مقطع ابتدایی

وی با تأکید بر اجرای این طرح در مدارس شهر تهران، اظهار داشت: پیرو سیاست‌های مقام عالی وزارت، طرح «هر دانش‌آموز، یک مهارت» در دوره ابتدایی با اولویت آموزش مهارت‌های نرم و مهارت‌های زندگی در حال اجراست و محتواهای آموزشی بسیار خوبی نیز در این زمینه تولید شده است. همچنین در مقاطع بالاتر، تلاش می‌کنیم تا با کشف استعدادها، دانش‌آموزان را به سمت کسب مهارت‌های شغلی و بهره‌برداری از فرصت‌های پیش‌رو هدایت کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با ابراز خرسندی از فضای مهارت‌محور مدرسه مذکور، تصریح کرد: مأموریت اصلی ما معلمان در بخش‌های مختلف، عبور از حافظه‌محوری صرف و تبدیل مدرسه به کانونی برای رشد توانمندی‌های عملی دانش‌آموزان است و امیدواریم با استمرار این نگاه، شاهد اتفاقات درخشان برای آینده‌سازان کشور باشیم.

در پایان این آئین از دو طرح سیزدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی و طرح ملی هر دانش‌آموز یک مهارت رونمایی شد.