مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: مدرسه موفق مدرسه‌ای است که به جای تکیه صرف بر حافظه‌محوری و کسب نمره، بر «توانستن» و مهارت‌آموزی تکیه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - طرح ملی هر دانش آموز یک مهارت با حضور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران صبح امروز برگزار شد.

در این آئین مجید پارسا مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: همه ما وظیفه داریم با تأسی به سیره شهدا، ادامه دهنده راه آنان باشیم.

وی ضمن قدردانی از حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و تیم اجرایی منطقه برای فراهم‌سازی بستر آموزشی پویا، خطاب به دانش‌آموزان با طرح یک پرسش کلیدی، بحث اهمیت «پرسش‌گری» را پیش کشید و افزود: پاسخ به این سؤال که «آیا پاسخ درست دادن ارزشمندتر است یا سوال درست پرسیدن؟» نکته‌ای بنیادین در یادگیری است.

پارسا در تبیین این موضوع تصریح کرد: ارزش پرسیدنِ سوال خوب، فراتر از پاسخ دادن است؛ چرا که در دنیای پیشِ‌رو، صرفِ انباشت اطلاعات کافی نیست. باید ذهن دانش‌آموزان را به سمت تفکر نقادانه و خلاقیت سوق دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به ضرورت تحول در رویکردهای آموزشی، تصریح کرد: وقتی از عبور از حافظه‌محوری و حرکت به سمت مهارت‌محوری سخن می‌گوییم، به معنای حذف حافظه نیست؛ چرا که حافظه پایه و اساس یادگیری است. با این حال، تأکید ما بر این است که در نظام تعلیم و تربیت مدرن، «توانستن» و به کارگیری دانش در حل مسائل واقعی، ارزشی بالاتر از صرفِ دانستن دارد.

وی افزود: با هم‌افزایی معلمان و دانش‌آموزان، بستری فراهم شود تا دختران دانش‌آموز در سراسر کشور بتوانند مهارت‌های لازم را برای نقش‌آفرینی در آینده ایران اسلامی کسب کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در ادامه با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در ارزشیابی تحصیلی، تصریح کرد: آرزوی نظام تعلیم و تربیت این است که در پایان سال تحصیلی، کارنامه‌ای صرفاً مبتنی بر نمره و دانسته‌ها صادر نشود؛ بلکه به دنبال صدور کارنامه‌ای برای «توانستن» دانش‌آموزان هستیم. امروز دنیا از ما نمی‌پرسد «چه چیزی بلدید»، بلکه سوال اصلی این است که «با آنچه آموخته‌اید، چه کاری می‌توانید انجام دهید؟»

پارسا با اشاره به اهمیت طرح ملی «هر دانش‌آموز، یک مهارت» به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی وزارت آموزش و پرورش، گفت: این طرح به ما کمک می‌کند تا ضمن محک زدن علایق، سلیقه‌ها و توانمندی‌های دانش‌آموزان، فرصتی برای برنامه‌ریزی دقیق جهت آموزش مهارت‌های دلخواه آنان فراهم آوریم.

توسعه مهارت‌های زندگی در مقطع ابتدایی

وی با تأکید بر اجرای این طرح در مدارس شهر تهران، اظهار داشت: پیرو سیاست‌های مقام عالی وزارت، طرح «هر دانش‌آموز، یک مهارت» در دوره ابتدایی با اولویت آموزش مهارت‌های نرم و مهارت‌های زندگی در حال اجراست و محتواهای آموزشی بسیار خوبی نیز در این زمینه تولید شده است. همچنین در مقاطع بالاتر، تلاش می‌کنیم تا با کشف استعدادها، دانش‌آموزان را به سمت کسب مهارت‌های شغلی و بهره‌برداری از فرصت‌های پیش‌رو هدایت کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با ابراز خرسندی از فضای مهارت‌محور مدرسه مذکور، تصریح کرد: مأموریت اصلی ما معلمان در بخش‌های مختلف، عبور از حافظه‌محوری صرف و تبدیل مدرسه به کانونی برای رشد توانمندی‌های عملی دانش‌آموزان است و امیدواریم با استمرار این نگاه، شاهد اتفاقات درخشان برای آینده‌سازان کشور باشیم.

در پایان این آئین از دو طرح سیزدهمین جشنواره نوجوان خوارزمی و طرح ملی هر دانش‌آموز یک مهارت  رونمایی شد.

برچسب ها: مهارت آموزی ، مهارت دانش آموزان
خبرهای مرتبط
با امضای وزیر آموزش و پرورش؛
دستورالعمل برنامه «هر دانش‌آموز، یک مهارت» ابلاغ شد
کمیسیون برنامه‌های درسی و تربیتی با طرح «هر دانش آموز یک مهارت» موافقت کرد
برگزاری امتحانات نهایی ۱۵ روز پس از صدور مجوز مراجع ذی‌صلاح
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
اعلام فهرست دروس و کتاب‌های منبع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۴۰۶
هزینه ۱۰ میلیونی بابت درمان هر درصد سوختگی/ سخت شدن واردات تجهیزات سوختگی به دلیل تحریم
نماز، اولویت نخست تربیتی در وزارت آموزش و پرورش
چرا همه در درک ریاضیات عملکرد خوبی ندارند؟
برنامه روسیه برای اعزام کاوشگر فضایی به سیارک آپوفیس
بهترین میان وعده برای کاهش کلسترول
طلب ۱۰ همتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت
بهترین نوع گوشت برای رفع کمبود هموگلوبین
دریافت سیگنالی مرموز از کیهانِ آغازین در زمین
پیامد‌های احتمالی استفاده بیش‌ازحد از ابزار‌های دیجیتال برای سلامتی
مسیر‌های بقا در عصر هوش مصنوعی
طلوع مریخی ثبت شده توسط کنجکاوی: یک نمای پانورامای دقیق
مواد غذایی مفید برای بهبود عملکرد مغز
سنجش دانش‌آموزان از نمره به سمت «توانمندی‌های عملی» تغییر جهت می‌دهد
چه کسانی در معرض سنگ کیسه صفرا قرار دارند؟ + فیلم
نظام آموزشی باید از حافظه‌محوری به مهارت‌محوری عبور کند
منع نوشیدن دوغ در هنگام صرف غذا + فیلم
وزیر بهداشت: علم بدون اخلاق و عدالت نمی‌تواند در مسیر درست قرار گیرد