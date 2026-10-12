باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امیر سرتیپ جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش در آیین تکریم و معارفه فرماندهان قدیم و جدید ارشد نظامی ارتش در منطقه فارس و مرکز آموزش پیاده نیروی زمینی ارتش که با حضور فرماندهان نظامی و مسئولان استانی و کارکنان یگان‌های ارتش در منطقه فارس برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای نیرو‌های مسلح، به‌ویژه امیر سپهبد شهید موسوی و شهدای سرافراز استان فارس، از حضور فرماندهان، مسئولان لشکری و کشوری، اعضای شورای تأمین، نمایندگان مجلس، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان نظامی قدردانی کرد.

ایران اسلامی؛ بازیگری اثرگذار در معادلات منطقه‌ای و جهانی

او با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران اظهار داشت: برخورداری از مرز‌های گسترده، همسایگان متعدد، دسترسی به خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، اشراف بر تنگه هرمز، تمدن چند هزارساله، ذخایر عظیم انرژی و جایگاه محوری در جهان اسلام و محور مقاومت، ایران را به یکی از کشور‌های تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرده است.

امیر سرتیپ جهانشاهی افزود: ایران به دلیل همین موقعیت راهبردی، همواره در طول تاریخ با تهدید، تطمیع و تجاوز قدرت‌های خارجی مواجه بوده است. در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور در بسیاری از معادلات بین‌المللی از موضع انفعالی برخورد می‌کرد و بخش‌هایی از سرزمین و منابع ملی آن در معرض مداخله و نفوذ بیگانگان قرار داشت.

او تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رویکرد ایران از انفعال به کنشگری فعال تغییر کرد و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بازوی قدرتمند نظام و مظهر اقتدار ملی، با تکیه بر مردم و در خدمت منافع ملی کشور قرار گرفتند.

ناکامی دشمن در تحقق اهداف خود در جنگ تحمیلی

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به توطئه‌های دشمنان در سال‌های نخست انقلاب اسلامی گفت: دشمنان انقلاب در ابتدا با ایجاد ناامنی و دامن‌زدن به بحران‌های داخلی و سپس با حمایت از رژیم بعث عراق، تلاش کردند نظام جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کرده و زمینه تجزیه کشور را فراهم کنند.

او با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح در مقابله با ناامنی‌های داخلی و دفاع از تمامیت ارضی کشور افزود: در دوران دفاع مقدس، ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با پشتیبانی مردم، توانست با اجرای عملیات‌های بزرگی همچون ثامن‌الائمه، طریق‌القدس، فتح‌المبین و بیت‌المقدس و دیگر عملیات‌های سرنوشت‌ساز، بخش‌های اشغال‌شده کشور را آزاد کند و درس بزرگی به متجاوزان بدهد.

امیر سرتیپ جهانشاهی خاطرنشان کرد: با وجود حمایت گسترده قدرت‌های جهانی از رژیم بعث عراق، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تدابیر امامین انقلاب، ایثار رزمندگان و پشتیبانی ملت ایران، اجازه ندادند دشمن به اهداف خود دست یابد.

خودکفایی دفاعی؛ دستاورد راهبردی جمهوری اسلامی ایران

او با بیان اینکه دشمنان پس از ناکامی در جنگ تحمیلی، راهبرد فشار و تحریم را در پیش گرفتند، اظهار داشت: آمریکا با بهانه‌های مختلف، از جمله مسائل حقوق بشری، حمایت از تروریسم و موضوع هسته‌ای، تلاش کرد توان جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کند؛ اما جوانان نخبه کشور و متخصصان صنایع دفاعی با بهره‌گیری از تجربیات هشت سال دفاع مقدس، فناوری‌های نوین و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، گام‌های مهمی در مسیر خودکفایی دفاعی برداشتند.

وی ادامه داد: پیشرفت در حوزه‌های موشکی، پهپادی، هواپیماسازی، تولید تجهیزات زرهی و ساخت تسلیحات هوشمند و به‌روز، از جمله دستاورد‌های تلاش مستمر نیرو‌های مسلح برای تأمین نیاز‌های دفاعی کشور است.

تجربیات جنگ ۱۲روزه و ارتقای آمادگی عملیاتی ارتش

امیر سرتیپ جهانشاهی با اشاره به جنگ ۱۲روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی در سال ۱۴۰۴ گفت: در این جنگ، دشمن با هدف تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران و ضربه‌زدن به توان دفاعی کشور، تعدادی از فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح را به شهادت رساند؛ اما با تدابیر فرماندهی و جایگزینی سریع فرماندهان، روند هدایت و اجرای مأموریت‌ها ادامه یافت و نیرو‌های مسلح پاسخ مقتدرانه‌ای به تجاوز دشمن دادند.

او افزود: در فاصله میان جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، نیرو‌های مسلح با ارزیابی دقیق تجربیات به‌دست‌آمده، اقدامات گسترده‌ای برای ارتقای آمادگی رزمی، بازنگری طرح‌های عملیاتی، بهبود سازمان رزم، تقویت پدافند و ایجاد مواضع عملیاتی انجام دادند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های آمادگی در پادگان‌ها، ایجاد مواضع مناسب برای تجهیزات و آتش، تقویت یگان‌های مرزی و ارتقای هماهنگی عملیاتی، بخشی از اقداماتی بود که با هدف افزایش توان مقابله با تهدیدات احتمالی انجام شد.

استقرار بیش از ۵۱ یگان رزمی و پشتیبانی رزمی در مرز‌ها

امیر سرتیپ جهانشاهی با تشریح اقدامات نیروی زمینی ارتش در جریان جنگ رمضان اظهار داشت: در این مقطع، به‌جز یک لشکر که در نقش احتیاط نیروی زمینی قرار داشت، سایر یگان‌های نیروی زمینی ارتش در مأموریت‌های مرتبط با مرز‌ها و پشتیبانی از یگان‌های عملیاتی مشارکت داشتند.

وی افزود: بیش از ۵۱ یگان رزمی و پشتیبانی رزمی در مناطق مرزی مستقر شدند یا برای تقویت توان دفاعی به این مناطق اعزام شدند. همچنین در جریان این جابه‌جایی‌ها، بیش از ۳۹ هزار نفر از کارکنان جابه‌جا شدند و یگان‌های نیروی زمینی بیش از ۹ میلیون کیلومتر پیمایش جاده‌ای را به ثبت رساندند.

وی ادامه داد: بخشی از این یگان‌ها از مناطق جنوب غربی کشور به جنوب شرق و تعدادی نیز از استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به منطقه سیستان و بلوچستان اعزام شدند. همچنین بیش از ۱۰ یگان عمده نیروی زمینی در سواحل مکران مستقر شدند و در شرایط دشوار آب‌وهوایی، مأموریت‌های محوله را دنبال کردند.

امیر سرتیپ جهانشاهی تأکید کرد: استقرار یگان‌ها در مرز‌های کشور، از شمال غرب تا غرب، جنوب غرب، شرق و جنوب شرق، در کنار آمادگی عملیاتی نیرو‌های زمینی ارتش و سپاه، نقش مهمی در ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تحقق سناریو‌های دشمن برای تعرض زمینی به ایران داشت.

وی افزود: دشمن در محاسبات خود پیش‌بینی کرده بود که پس از حملات موشکی و هوایی و هدف قرار دادن فرماندهان و مسئولان کشور، با استفاده از گروه‌های تروریستی و نیرو‌های نیابتی، عملیات زمینی را آغاز کند؛ اما آمادگی نیرو‌های مسلح و استقرار یگان‌ها در مرزها، این سناریو را با ناکامی مواجه کرد.

نیرو‌های مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید آماده‌اند

فرمانده نیروی زمینی ارتش با تأکید بر آمادگی مستمر نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: ارتش و سپاه با برخورداری از توان رزمی و آمادگی عملیاتی، برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و مقابله با هرگونه تهدید و تجاوز آماده‌اند.

وی افزود: نیروی زمینی ارتش با بهره‌گیری از تیپ‌های متحرک هجومی، واکنش سریع، نیرو‌های مخصوص و ویژه، گروه‌های توپخانه و یگان‌های زرهی و مکانیزه، توان لازم برای مقابله با تهدیدات مرزی را در اختیار دارد و کارکنان این نیرو تا پای جان از کشور و مردم دفاع خواهند کرد.

قدردانی از خدمات امیر سرتیپ دکتر رضایی

امیر سرتیپ جهانشاهی در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از خدمات و تلاش‌های امیر سرتیپ دکتر رضایی، فرمانده سابق مرکز آموزش پیاده و ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، اظهار داشت: وی از فرماندهان متعهد، مؤمن، متخصص، دلسوز و ولایتمدار ارتش جمهوری اسلامی ایران است که در طول سال‌های خدمت، مسئولیت‌های مختلفی را با شایستگی بر عهده داشته است.

وی با اشاره به سوابق خدمتی امیر سرتیپ رضایی در سطوح مختلف فرماندهی، از فرماندهی دسته، گروهان و گردان تا مسئولیت‌های ارشد آموزشی و عملیاتی، تصریح کرد: عملکرد موفق، انضباط، تعهد، مسئولیت‌پذیری و برخورداری از تجربه‌های ارزشمند، از ویژگی‌های برجسته این فرمانده است.

امیر سرتیپ جهانشاهی افزود: انتخاب امیر سرتیپ دکتر رضایی به‌عنوان معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش، در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تجربیات مدیریتی و فرماندهی وی صورت گرفته است.

او همچنین با قدردانی از خانواده امیر سرتیپ رضایی، نقش خانواده‌ها را در موفقیت فرماندهان و کارکنان نیرو‌های مسلح مهم دانست و گفت: همراهی و پشتیبانی خانواده‌ها در مسیر دشوار خدمت نظامی، از عوامل مؤثر در موفقیت فرماندهان و انجام مطلوب مأموریت‌هاست.

امیر سرتیپ دوم دکتر مهدوی؛ فرمانده جدید مرکز آموزش پیاده

فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه، امیر سرتیپ دوم دکتر علی مهدوی را از فرماندهان توانمند، باتجربه و متخصص این نیرو معرفی کرد و گفت: سوابق گسترده فرماندهی و آموزشی، تجربه حضور در مسئولیت‌های مختلف دانشگاه افسری و مراکز آموزشی ارتش، برخورداری از دانش تخصصی و روحیه بالای خدمت، از ویژگی‌های برجسته وی است.

او با اشاره به سوابق علمی و عملیاتی امیر سرتیپ دوم مهدوی اظهار داشت: وی در طول خدمت، مسئولیت‌های مختلفی را در حوزه‌های آموزشی، ارزیابی، فرماندهی یگان‌ها و مراکز آموزش ارتش بر عهده داشته و با برخورداری از دانش و تجربه لازم، گزینه‌ای شایسته برای فرماندهی مرکز آموزش پیاده و ارشد نظامی ارتش در منطقه به شمار می‌رود.

امیر سرتیپ جهانشاهی تأکید کرد: پذیرش مسئولیت در شرایط دشوار و حساس، نشان‌دهنده تعهد و روحیه سربازی فرماندهان است. امیر سرتیپ رضایی و امیر سرتیپ دوم مهدوی با روحیه مسئولیت‌پذیری و آمادگی برای خدمت در هر جایگاه‌ی که نیروی زمینی به آنان نیاز داشته است، الگوی مناسبی برای افسران جوان و کارکنان ارتش هستند.

او در پایان ضمن تبریک انتصاب امیر سرتیپ دوم دکتر علی مهدوی به فرماندهی مرکز آموزش پیاده و ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، برای وی و امیر سرتیپ دکتر رضایی آرزوی موفقیت، سلامتی و توفیق روزافزون کرد.

امیر سرتیپ جهانشاهی همچنین از تلاش‌های سرهنگ سلیمی در دوره سرپرستی مرکز آموزش پیاده و همکاری مسئولان استانی، یگان‌های نیرو‌های مسلح و کارکنان این مرکز قدردانی کرد و با اشاره به جایگاه آموزشی و تربیتی مرکز آموزش پیاده، ابراز امیدواری کرد که این مجموعه همچنان در تربیت و پرورش فرماندهان و افسران شایسته ارتش جمهوری اسلامی ایران موفق عمل کند.