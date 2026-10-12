سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از انهدام یک تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا گفت: در پی فعالیت‌های جنایتکارانه و تروریستی مزدوران وطن فروش در چند روز گذشته در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان، که از جمله آن، شهادت ناجوانمردانه و مظلومانه معاون فرهنگی و اجتماعی استان، خانم دکتر شهید افتخاری و جراحت ۲ نفر دیگر از همکاران خدوم در راه تامین امنیت ملت عزیز و شریف بود، با انجام اقدامات فنی و تلاش‌های جامعه اطلاعاتی، در چند عملیات مشترک با سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات و سپاه پاسداران، اعضای یک تیم تروریستی مرتبط با ترور‌های اخیر شناسایی و دستگیر شدند. 

سخنگوی فراجا افزود: این تیم که با در اختیار داشتن منازل و مغازه‌های پوششی قصد انجام اقدامات تروریستی در برخی از نقاط استان، بویژه مقر‌های انتظامی را داشت، به ارتباط با گروهک جیش الظلم اعتراف کرده و در بازرسی از مقر‌های در اختیار، مقادیری سلاح و مهمات نیز کشف و ضبط گردید.

برچسب ها: تیم تروریستی ، سیستان و بلوچستان ، فراجا
خبرهای مرتبط
حمله به مراسم عروسی؛ تعرض مستقیم آمریکا به حق حیات و امنیّت غیرنظامیان
رادان: انتقام خون شهیده نصرت افتخاری حتمی است
شهادت معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قتل در باغ فیض تهران
محدودیت رانندگی برای رانندگان فاقد سلامت جسمی و روانی
پدرزن به قتل دامادش با چکش اعتراف کرد
رونمایی از سامانه جامع حمایت از کودکان؛ نظارت لحظه‌ای بر وضعیت فرزندان سازمان بهزیستی
تمدید اعتبار کارت هوشمند و پروانه فعالیت رانندگان به صورت غیرحضوری
ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌های منتهی به تهران
صدور سند مالکیت ۲۶۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران
آخرین اخبار
پدرزن به قتل دامادش با چکش اعتراف کرد
صدور سند مالکیت ۲۶۷ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران
ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌های منتهی به تهران
محدودیت رانندگی برای رانندگان فاقد سلامت جسمی و روانی
تمدید اعتبار کارت هوشمند و پروانه فعالیت رانندگان به صورت غیرحضوری
قتل در باغ فیض تهران
رونمایی از سامانه جامع حمایت از کودکان؛ نظارت لحظه‌ای بر وضعیت فرزندان سازمان بهزیستی
مراجعه بیش از ۸۶ درصد متقاضیان حج ۱۴۰۶ برای معاینات پزشکی/ ۱۴ درصد هنوز مراجعه نکرده‌اند
ثبت ۵۱۷ حادثه در یک هفته/ مازندران و اصفهان در صدر آمار حوادث هفتگی
پلیس از دوربین ۳۶۰ درجه برای تصویربرداری صحنه جرم بهره می‌برد
تکمیل و بهره‌برداری حدود ۱۵ پروژه عمرانی تا پایان سال
آماده‌باش ۲۸۰۰ تیم عملیاتی در پی بارش‌ها/ آخرین وضعیت امدادرسانی در استان‌های سیل‌زده
آیین رونمایی از کتاب «خونابه میناب» برگزار شد
مراکز مشاوره تخصصی می‌شود
میناب به بخشی از هویت ایران زمین تبدیل شده است
مهاجرانی: ایران استوار و در عین حال مظلوم مقابل خون‌آشام‌ترین افراد ایستاده است
صدور کارت بلیت شخصی سازی شده در تمام ایستگاههای مترو امکانپذیر شد
موتورسیکلت‌سواران با ۱۷۸ فوتی رکوردار تصادفات فوتی پایتخت
شناسایی هویت جسد مرد ۴۰ ساله با احیای اثر انگشت در پلیس آگاهی تهران
عراقچی: متجاوزان باید پاسخگوی تخریب محیط زیست باشند
برخورد بدون اغماض پلیس با خودرو‌های دارای نور زنون