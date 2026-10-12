وال استریت ژورنال فاش کرد فشار‌های جنگ، با افزایش هزینه‌های نظامی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، اقتصاد عربستان را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «وال‌استریت ژورنال» در گزارشی به پیامد‌های جنگ بر اقتصاد عربستان سعودی پرداخت و نوشت که این جنگ، اقتصاد این کشور را با خطر «انقباض» مواجه کرده و کسری بودجه آن را افزایش می‌دهد.

این روزنامه نوشت پیامد‌های بحران از مرز‌های عربستان فراتر می‌رود؛ زیرا این کشور یکی از منابع اصلی تامین مالی در صنعت فناوری جهان است. وال‌استریت ژورنال همچنین افزود که ریاض با «فشار‌های نظامی فزاینده» روبه‌روست و بخش‌هایی از پایتخت این کشور را به «میدان نبرد» تشبیه کرد.

وال‌استریت ژورنال درباره ذخایر موشک‌های رهگیر عربستان نوشت که این ذخایر رو به اتمام است. همچنین افزایش «هزینه‌های نظامی» و هزینه‌های زیرساختی می‌تواند منابع مالی موردنیاز برای متنوع‌سازی اقتصاد عربستان را تحت فشار قرار دهد.

بر اساس این گزارش، عربستان برای پوشش کامل قلمرو خود با سامانه‌های پدافند هوایی با دشواری مواجه شده و ناچار شده است برای حفاظت از کاخ‌ها و تاسیسات انرژی، سامانه‌های پدافندی را جابه‌جا کند.

به گفته مقام‌های سعودی، سرمایه‌گذاری خارجی در سه‌ماهه نخست و دوم سال جاری کاهش یافته و همچنان پایین‌تر از سطح هدف‌گذاری‌شده برای سال ۲۰۳۰ قرار دارد.

همچنین به نوشته وال‌استریت ژورنال، شماری از پروژه‌هایی که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، آغاز کرده بود، متوقف شده‌اند و ریاض از برنامه‌های خود برای میزبانی بازی‌های آسیایی زمستانی ۲۰۲۹ نیز صرف‌نظر کرده است.

این روزنامه افزود که جنگ، تلاش‌های عربستان برای تبدیل سفر و گردشگری به دو رکن اساسی اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند. بر اساس ارزیابی موسسه «کپیتال اکونومیکس»، بخش غیرنفتی اقتصاد عربستان در سه‌ماهه دوم سال جاری در مقایسه با سه‌ماهه نخست منقبض شده است.

حفظ کانال‌های ارتباط دیپلماتیک با ایران

وال‌استریت ژورنال درباره روابط عربستان و ایران نوشت که محمد بن سلمان از مشاوران خود خواسته است کانال‌های ارتباط دیپلماتیک با تهران را باز نگه دارند. به نوشته این روزنامه، ریاض بیش از گذشته در حال بررسی امکان دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری است.

در سوی دیگر، با وجود تعهد محمد بن سلمان به سرمایه‌گذاری حدود یک تریلیون دلار در آمریکا، واشنگتن به درخواست او برای دریافت کمک نظامی پاسخ مثبت نداده است.

در ارتباط با جنگ علیه یمن، رویارویی عربستان با نیرو‌های مسلح یمن چالش‌های تازه‌ای برای امنیت این کشور و برنامه‌های آن به‌منظور تغییر ساختار اقتصاد متکی به نفت ایجاد کرده است.

وال‌استریت ژورنال در پایان نوشت که محمد بن سلمان میان کاخ‌هایی با تدابیر امنیتی شدید و پناهگاه‌های مجهز رفت‌وآمد می‌کند و یک تیم امنیتی با اعضایی که با دقت انتخاب شده‌اند، مسئول حفاظت از او هستند.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ یمن ، اقتصاد عربستان ، حمله به عربستان
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