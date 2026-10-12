باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، پیش از ظهر امروز در اجلاسیه شهدای انتظامی استان با گرامیداشت یاد امام راحل، امام شهید و شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای جنگ اخیر و شهدای نیروی انتظامی، از ایثارگری نیرو‌های نظامی و انتظامی در مسیر خدمت به مردم قدردانی کرد.

وی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) درباره سه نیاز اساسی مردم اظهار کرد: امنیت، عدالت و آسایش از نیاز‌هایی هستند که همه مردم به آنها احتیاج دارند و نیروی انتظامی در جامعه امروز برای تحقق این سه اصل تلاش می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به مجاهدت نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی در حوادث اخیر افزود: کارکنان این مجموعه‌ها در کنار مرزبانان و دیگر نیرو‌های خدمت‌رسان، برای حفظ امنیت و آرامش مردم تلاش کرده‌اند و نقش آنان در شرایط دشوار قابل توجه است.

پورذهبی در ادامه، سه ویژگی ولایتمداری، دلسوزی نسبت به مردم و خدمت عاشقانه را از شاخصه‌های عملکرد نیرو‌های انتظامی برشمرد و گفت: کارکنان این مجموعه با پایبندی به ارزش‌های نظام، با دلسوزی برای مردم و با روحیه‌ای برخاسته از عشق به خدمت، مسئولیت خود را دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به تلاش برخی افراد برای تخریب چهره نیرو‌های نظامی و انتظامی تصریح کرد: بخش مهمی از تلاش‌های این نیرو‌ها از دلسوزی نسبت به مردم و احساس مسئولیت در قبال جامعه سرچشمه می‌گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در پایان با قدردانی از کارکنان انتظامی و خانواده‌های معظم شهدا، برای آنان آرزوی سلامتی و توفیق کرد و بر ضرورت پاسداشت یاد و راه شهدا تأکید داشت.

شهدا امانت‌های بزرگی برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشتند

ماموستا فایق رستمی، امام جمعه سنندج، در اجلاسیه شهدای انتظامی استان کردستان با اشاره به فداکاری شهدا و خانواده‌های آنان اظهار کرد: حضور در چنین مراسم‌هایی فرصتی برای یادآوری ایثار، صبر و استقامت پدران و مادرانی است که فرزندان خود را در راه دفاع از وطن، عزت و کرامت مردم تقدیم کردند.

وی با بیان اینکه شهدا امانت‌های ارزشمندی را برای جامعه به یادگار گذاشته‌اند، افزود: وظیفه ما تنها گرامیداشت نام شهدا نیست، بلکه باید به این موضوع توجه کنیم که آنان چه ارزش‌هایی را به ما سپرده‌اند و چگونه می‌توانیم راه و آرمان‌هایشان را ادامه دهیم.

امام جمعه سنندج با اشاره به فداکاری مردم ایران در جنگ‌های مختلف تصریح کرد: ایستادگی، ازخودگذشتگی و خدمت به جامعه از مهم‌ترین درس‌های شهداست و باید این ارزش‌ها برای نسل‌های آینده تبیین شود.

رستمی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده است، گفت: مردم و نیرو‌های مدافع کشور در جنگ هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و دیگر درگیری‌ها برای دفاع از سرزمین و مردم ایستادگی کردند و این مقاومت و فداکاری‌ها در مسیر دفاع از کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های استان کردستان اظهار کرد: این استان از منابع طبیعی، نعمت‌های خدادادی و جاذبه‌های گردشگری برخوردار است و مسئولان باید با توجه به این ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم تلاش کنند.

امام جمعه سنندج همچنین با اشاره به سابقه تاریخی فداکاری مردم کردستان در دفاع از دین و سرزمین، بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده تأکید کرد.