باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هراس دشمن از بازپروری اندیشه رهبر شهید + فیلم

اندیشه رهبر شهید انقلاب لرزه به اندام دشمن می‌اندازد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد‌حسین ضمیریان، آینده پژوه و کارشناس مسائل آمریکا در برنامه قرارگاه جنگ از شبکه افق سیما گفت: دشمن از بازپروری اندیشه رهبر شهید انقلاب به شدت هراس دارد.

مطالب مرتبط
هراس دشمن از بازپروری اندیشه رهبر شهید + فیلم
young journalists club

مقام ارشد سابق دولت ترامپ؛ جنگ زمینی با ایران؛ فاجعه‌ای با تلفات سنگین و بدون دستاورد ماندگار! + فیلم

هراس دشمن از بازپروری اندیشه رهبر شهید + فیلم
young journalists club

روایت رهبر شهید انقلاب از عملیات طوفان‌الاقصی + فیلم

هراس دشمن از بازپروری اندیشه رهبر شهید + فیلم
young journalists club

لحظاتی از حضور و دیدار رهبر شهید انقلاب با خانواده معظم شهدا با همراهی شهید حاج قاسم سلیمانی + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تحولات میدانی یمن؛ تعز در محاصره رزمندگان یمنی + فیلم
۷۲۷

تحولات میدانی یمن؛ تعز در محاصره رزمندگان یمنی + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
روایت سفیر پیشین ایران در لبنان از ماجرای پیجر‌ها و عیادت رهبر معظم انقلاب از او + فیلم
۵۴۲

روایت سفیر پیشین ایران در لبنان از ماجرای پیجر‌ها و عیادت رهبر معظم انقلاب از او + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha