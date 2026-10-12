باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت خارجه انگلیس به شهروندان این کشور توصیه کرد از سفر به شهر‌های جده و دمام و همچنین تمامی فرودگاه‌های عربستان سعودی، به‌جز فرودگاه بین‌المللی شاهزاده محمد بن عبدالعزیز در مدینه، خودداری کنند.

در بیانیه‌ای که در حساب سفارت انگلیس در ریاض در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شد، آمده است: «وزارت خارجه انگلیس توصیه می‌کند شهروندان از سفر به شهر‌های جده و دمام و تمامی فرودگاه‌های عربستان سعودی، به‌جز فرودگاه بین‌المللی شاهزاده محمد بن عبدالعزیز در مدینه که همچنان در طبقه‌بندی سبز قرار دارد، خودداری کنند؛ مگر در موارد کاملا ضروری.»

در ادامه این بیانیه آمده است که شهروندان انگلیسی در صورت تمایل به ترک عربستان سعودی، باید توصیه‌های بیشتر وزارت خارجه این کشور درباره مسیر‌های جایگزین زمینی را بررسی کنند.

این وزارتخانه همچنین از شهروندان انگلیسی خواست تا زمان تامین امنیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، همچنان از مراجعه به این فرودگاه خودداری کنند. این هشدار پس از حادثه جدی روز ۱۰ اکتبر صادر شده است.

این هشدار‌ها پس از حملاتی صادر شد که روز یکشنبه نیروهای یمنی فرودگاه‌های ملک خالد در ریاض و ملک فهد در دمام و همچنین تاسیسات شرکت نفتی سعودی آرامکو را هدف قرار دادند. در حمله به فرودگاه ملک خالد، یک نفر کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.

منبع: الشروق