باشگاه خبرنگاران‌جوان؛محبوبه‌کباری - منوچهر خواجه‌دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در مراسم امضای توافق با بانک قرض‌الحسنه اظهار کرد: طرح خانه امید با هدف تأمین سرپناه برای محرومان فاقد مسکن و با تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌های بنیاد مسکن، منابع قرض‌الحسنه بانکی و مشارکت خیرین اجرا می‌شود.

وی با اشاره به مأموریت بنیاد مسکن در زمینه تأمین مسکن اقشار محروم افزود: این بنیاد در راستای مأموریت تعیین‌شده از سوی امام خمینی (ره) و تأکیدات امام شهید، تأمین سرپناه برای محرومان فاقد مسکن را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده است.

خواجه‌دلویی با بیان اینکه منابع بنیاد مسکن برای حمایت از متقاضیان طرح خانه امید متمرکز شده است، گفت: با توجه به افزایش هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و محدودیت منابع مالی خانوارهای کم‌درآمد، استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه و کمک‌های بلاعوض می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد این طرح داشته باشد.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به توافق با بانک قرض‌الحسنه رسالت ادامه داد: بر اساس این توافق، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای هر واحد مسکونی پیش‌بینی شده است. همچنین برای تسهیل استفاده متقاضیان از این تسهیلات، در زمینه نوع تضامین و نحوه پرداخت نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده تا فرایند دریافت تسهیلات با سهولت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به برنامه ساخت ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح خانه امید در سال جاری بیان کرد: بنیاد مسکن در مناطقی که زمین در اختیار دارد، آن را بدون دریافت وجه در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌دهد. افرادی نیز که زمین شخصی دارند، می‌توانند از زمین خود برای اجرای طرح استفاده کنند.

خواجه‌دلویی درباره شرایط بهره‌مندی از این طرح توضیح داد: متقاضیان باید در دهک‌های درآمدی یک تا چهار قرار داشته باشند و فرم «ج» آنها نیز سبز باشد؛ به این معنا که پیش از این از امکانات دولتی در حوزه مسکن استفاده نکرده باشند. افراد واجد این دو شرط، در شهرها و روستاهای کشور امکان استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح خانه امید را خواهند داشت.

وی با اشاره به همکاری وزارت راه و شهرسازی برای تأمین زمین مورد نیاز این طرح گفت: در شهرهای موجود و شهرهای جدید، تأمین زمین برای اجرای طرح در حال انجام است. در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای برای تأمین زمین ۵۰ هزار واحد مسکونی با سازمان ملل متحد در حوزه اسکان بشر و تفاهم‌نامه دیگری برای ۲۵ هزار واحد با شرکت عمران شهرهای جدید منعقد شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح خانه امید افزود: بر اساس گزارشی که تا روز شنبه دریافت شده است، عملیات اجرایی حدود ۱۰۵ هزار واحد از مجموع ۲۲۰ هزار واحد پیش‌بینی‌شده آغاز شده و طرح با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است.

وی با بیان اینکه اجرای خانه امید بر مشارکت مستقیم مردم استوار است، اظهار کرد: این طرح با پروژه‌های متمرکز مسکن تفاوت دارد؛ چراکه خود متقاضیان در فرایند ساخت مشارکت می‌کنند. بنیاد مسکن نیز پیگیری صدور پروانه ساختمانی را به‌صورت رایگان انجام می‌دهد و در زمینه خدمات نظام مهندسی نیز تمهیداتی برای تسهیل کار در نظر گرفته شده است.

خواجه‌دلویی ادامه داد: در این طرح، سیستم‌های سازه‌ای ویژه‌ای طراحی شده است که متقاضیان در صورت تمایل می‌توانند از آنها استفاده کنند. این سازه‌ها با محاسبات فنی و بهینه‌سازی طراحی شده‌اند تا ضمن تسریع در ساخت، میزان مصرف آهن و هزینه‌های اجرایی کاهش یابد.

وی با تأکید بر نقش خیرین در اجرای طرح خانه امید گفت: علاوه بر منابع بنیاد مسکن و تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی، خیرین نیز برای کمک به ساخت مسکن محرومان وارد میدان شده‌اند. همچنین مجوزهایی برای استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی برخی مؤسسات و شرکت‌ها در تأمین هزینه‌های این طرح دریافت شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، صنایع و مجموعه‌های اقتصادی نیز برای تأمین مالی طرح استفاده می‌شود. تاکنون تعدادی از شرکت‌ها، صنایع و مجموعه‌ها برای مشارکت در این برنامه اعلام آمادگی کرده‌اند و در مواردی، کارفرمایان و صاحبان صنایع نیز در تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط خود مشارکت خواهند داشت.

وی با اشاره به هدف‌گذاری بنیاد مسکن برای تأمین سرپناه اقشار محروم تأکید کرد: طرح خانه امید بر پایه هم‌افزایی میان منابع دولتی، تسهیلات بانکی، مشارکت خیرین، ظرفیت‌های مالیاتی و مسئولیت‌های اجتماعی اجرا می‌شود تا در سال‌های آینده، زمینه خانه‌دار شدن خانوارهای کم‌درآمد و ایجاد آرامش و امنیت سکونتی برای آنها فراهم شود.

خواجه‌دلویی با تأکید بر اهمیت حمایت از محرومان در برنامه‌های بنیاد مسکن گفت: رسیدگی به وضعیت مسکن اقشار کم‌درآمد و تأمین سرپناه برای خانواده‌های فاقد مسکن، از اولویت‌های اصلی این بنیاد است و تلاش می‌شود با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، این مأموریت با سرعت بیشتری دنبال شود.

رئیس بنیاد مسکن با اشاره به روند اجرای طرح خانه امید گفت: در مجموع، ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح پیش‌بینی شده است. بر اساس گزارش دریافتی تا روز شنبه، عملیات اجرایی حدود ۱۰۵ هزار واحد آغاز شده و طرح با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است و اقساط آن هر ماه ۶ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان خواهد بود.

خواجه‌دلویی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های منعقدشده برای تأمین زمین تصریح کرد: بنیاد مسکن تفاهم‌نامه‌ای با سازمان ملی زمین و مسکن برای تأمین زمین ۵۰ هزار واحد امضا کرده است که از این تعداد، ۲۵ هزار واحد به شهرهای جدید اختصاص دارد. تأمین و واگذاری زمین در چارچوب این توافق‌ها در حال انجام است.

وی با بیان اینکه مشارکت مستقیم مردم از ویژگی‌های اصلی این طرح است، ادامه داد: برخلاف برخی پروژه‌های متمرکز مسکن، در طرح خانه امید خود مردم در فرایند ساخت مشارکت می‌کنند و بنیاد مسکن نیز پیگیری امور مربوط به صدور پروانه و سایر مراحل اجرایی را انجام می‌دهد. در زمینه طراحی و مسائل فنی نیز با همکاری نظام مهندسی اقداماتی صورت گرفته و سیستم‌های سازه‌ای مشخصی طراحی شده است که متقاضیان در صورت تمایل می‌توانند از آنها استفاده کنند.

رئیس بنیاد مسکن درباره الگوی ساخت واحدهای طرح خانه امید اظهار داشت: ضوابط خاصی برای این پروژه در نظر گرفته شده و تلاش شده است با کاهش تعداد طبقات، محدود کردن تراکم ساختمانی و استفاده از الگوهای بهینه طراحی، هزینه تمام‌شده ساخت کاهش پیدا کند.

وی افزود: زیربنای مفید واحدها حدود ۵۰ تا ۶۰ مترمربع پیش‌بینی شده و پارکینگ‌ها در فضای روباز قرار خواهند گرفت. همچنین در طراحی سیستم‌های سازه‌ای، میزان مصرف آهن محاسبه و بهینه‌سازی شده است تا هزینه ساخت برای متقاضیان کاهش یابد.

خواجه‌دلویی ادامه داد: در این طرح تلاش می‌شود زمین‌هایی اختصاص پیدا کند که امکان ساخت واحدهای کم‌طبقه در آنها وجود داشته باشد. افزایش تعداد طبقات و تراکم ساختمانی می‌تواند هزینه‌های ساخت را بالا ببرد؛ بنابراین، الگوی مورد نظر ما عمدتاً بر ساخت واحدهای یک‌طبقه، دوطبقه و در نهایت با تعداد طبقات محدود استوار است.

وی با اشاره به همراهی وزارت راه و شهرسازی در تأمین زمین گفت: تاکنون بیش از ۳۰ هزار قطعه از زمین‌های پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه ۵۰ هزار قطعه‌ای تحویل شده است، اما بخشی از زمین‌های معرفی‌شده با ضوابط و الگوی مورد نظر طرح تناسب نداشته‌اند و برای تأمین زمین مناسب‌تر بازگردانده شده‌اند.

رئیس بنیاد مسکن با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری با بانک قرض‌الحسنه رسالت اظهار داشت: تأمین تسهیلات قرض‌الحسنه یکی از منابع مالی طرح خانه امید است. در کنار آن، از ظرفیت‌های حمایتی دیگر، از جمله منابع مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و صنایع، نیز استفاده خواهد شد.

وی افزود: تعدادی از مؤسسات، شرکت‌ها و مجموعه‌های صنعتی برای همکاری در این زمینه توافق کرده‌اند. کارگران شاغل در کارخانه‌ها، صنایع، ادارات و سایر مجموعه‌ها نیز در صورت داشتن شرایط لازم می‌توانند از امکانات طرح بهره‌مند شوند. در برخی موارد، صاحبان کارخانه‌ها و صنایع نیز در تأمین هزینه‌های مسکن کارکنان خود مشارکت می‌کنند.

خواجه‌دلویی این روند را نوعی هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌ها و صنایع دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری این مجموعه‌ها، امکان تأمین سرپناه برای اقشار محروم فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به پیگیری افزایش حمایت‌های مالی متناسب با رشد هزینه‌های ساخت‌وساز گفت: برآورد هزینه‌ها و میزان تسهیلات باید با توجه به شرایط اقتصادی و تورم مورد توجه قرار گیرد. در همین زمینه، درخواست‌هایی برای افزایش حمایت‌های مالی ارائه شده و پیگیری‌ها برای سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

رئیس بنیاد مسکن به حمایت از خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی اشاره کرد و گفت: برای متقاضیان واجد شرایطی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی قرار دارند، کمک بلاعوض ۴۰۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در این زمینه با کمیته امداد و سازمان بهزیستی توافق‌نامه‌هایی منعقد شده است. به گفته وی، برای سال جاری توافق‌هایی درباره تأمین مسکن ۵۲ هزار واحد انجام شده و در قالب توافق با کمیته امداد نیز تأمین مسکن ۴۴ هزار واحد مورد توجه قرار گرفته است.

خواجه‌دلویی تأکید کرد: کمک‌های بلاعوض نهادهای حمایتی در کنار تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و سایر منابع تأمین مالی می‌تواند بخشی از هزینه ساخت مسکن را برای خانوارهای محروم پوشش دهد.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از اقشار کم‌درآمد در تأمین مسکن اظهار داشت: در طراحی و اجرای خانه‌های امید تلاش شده است مجموعه‌ای از حمایت‌ها شامل تأمین زمین رایگان، کاهش هزینه‌های صدور پروانه و خدمات فنی، طراحی واحدهای کم‌متراژ و استفاده از تسهیلات حمایتی در کنار یکدیگر قرار گیرد.