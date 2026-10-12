باشگاه خبرنگاران جوان - اهمیت تهدید مراکز هوش مصنوعی آمریکا در منطقه توسط سردار محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دو نکته نهفته است:

ضربه خوردن برنامه آمریکا در میانه رقابت حساس با چین در هوش مصنوعی عقب ماندگی بزرگی به بار می‌آورد که یک‌جنبه آن کاهش سرمایه‌گذاری و جنبه دیگرش، صرف زمان برای بازسازی به جای توسعه است. شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی پیشران رشد بورس آمریکا هستند و آسیب به آنها بازار سهام را دچار ریزش می‌کند. گفته می‌شود یک سوم رشد‌های اقتصادی اخیر آمریکا به هوش مصنوعی مرتبط است. تنها در یک نمونه ارزش بازار انویدیا از ۲۸۶ میلیارد دلار به ۵.۸ تریلیون دلار رسیده است.

بالا ماندن قیمت انرژی که برای توسعه دیتاسنتر‌ها و هوش مصنوعی ضروری است زیانی بزرگ خواهد بود.

ترامپ که با بحران اوراق قرضه، قیمت بالای نفت و معضل گازوئیل روبه‌روست اگر با ریزش بورس مواجه گردد، میراث ناکامی خود را تکمیل می‌کند.

منبع: تسنیم