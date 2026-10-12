باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در پیامی به مناسب بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر با تأکید بر ضرورت حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در منازعات مسلحانه، تصریح کرد: حفاظت از مناطق مسکونی، مدارس، مراکز درمانی و سایر تأسیسات غیرنظامی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و دستیابی به شهر‌های پایدار و برخورداری از مسکن مناسب، بدون رعایت این اصول امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری وزار امور خارجه، وحید جلال‌زاده، معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه، در مراسم بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر که با شعار «مسکن مناسب برای همه» به میزبانی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، به قرائت پیام سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشور پرداخت و با اشاره به اهمیت برخورداری از مسکن مناسب به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین نیاز‌های انسان و ارکان توسعه پایدار، بر ضرورت توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه اسکان بشر و ارتقای تاب‌آوری شهر‌ها تأکید کرد.

متن پیام سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وزراء و سفرای محترم

نمایندگان محترم دفاتر سازمان ملل متحد و دفاتر سازمان‌های منطقه‌ای و دیپلمات‌های گرامی سفارت خانه‌های مقیم در تهران، مسئولان و متخصصان حوزه مسکن و توسعه شهری؛ مایه خرسندی است که در روز جهانی اسکان بشر فرصتی برای سخنرانی درباره یکی از بنیادی‌ترین نیاز‌های انسان و از مهمترین ارکان توسعه پایدار، یعنی برخورداری از مسکن مناسب و توسعه شهری را پیدا کرده‌ام.

مسکن مناسب صرفاً به معنای برخورداری از یک سرپناه نیست؛ بلکه با امنیت سلامت کرامت انسانی استحکام بنیان خانواده و برخورداری از فرصت‌های برابر برای زندگی و پیشرفت ارتباط مستقیمی دارد این واقعیت در شرایط جنگ و منازعه بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند؛ زیرا تخریب خانه‌ها و زیر ساخت‌های شهری، صرفاً به از بین رفتن ساختمان‌ها محدود نمیشود بلکه امنیت و ثبات خانواده‌ها پیوند‌های اجتماعی و امکان دسترسی به خدمات ضروری را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.

خانم‌ها و آقایان؛ حفاظت از مناطق مسکونی غیر نظامیان و زیر ساخت‌های غیر نظامی در منازعات مسلحانه از اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه است اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی تناسب در حملات و اتخاذ تدابیر احتیاطی لازم برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب به غیر نظامیان از جمله الزامات اساسی حاکم بر مخاصمات مسلحانه است.

بر این اساس خانه‌های مردم، مدارس مراکز درمانی و آموزشی و سایر تأسیسات غیر نظامی نباید به اهداف حملات غیر قانونی و تجاوزکارانه تبدیل شوند و طرف‌های مخاصمه همواره موظفند تعهدات خود را در زمینه حفاظت از غیر نظامیان و اموال و تاسیسات غیر نظامی و مسکونی رعایت کنند.

با این وجود تجاوز‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در دو جنگ اخیر نشان داده است که اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه به طور آشکار توسط این تجاورکاران مدعی دفاع از حقوق بشر نقض شده‌اند.

حملات به مدرسه میناب، سالن ورزشی لامرد و شمار زیادی از ساختمان‌های مسکونی تجاری بهداشتی و درمانی همراه با شهادت صد‌ها کودک و انسان بیگناه ابعاد انسانی و فاجعه بار تعرض به مناطق مسکونی و تأسیسات غیر نظامی و ددمنشی این تجاوزگران علیه مردم و غیر نظامیان ما را آشکار کرد.

روز جهانی اسکان بشر فرصتی است تا بر این واقعیت تأکید کنیم که دستیابی به شهر‌های پایدار و برخورداری از سرپناه و سکونتگاه‌های مناسب، بدون احترام به حقوق بین الملل و حفاظت مؤثر از غیر نظامیان و عدم حمله به مناطق مسکونی و زیر ساخت‌های غیر نظامی و محکومیت این حملات توسط نهاد‌های بین المللی و سایر کشور‌ها امکان پذیر نخواهد بود.

خانم‌ها و آقایان؛ جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌های یک جانبه و ظالمانه و تحمل سه جنگ تجاوزکارانه و ویرانگر طی ۴۸ سال گذشته در بسیاری از زمینه‌ها از جمله ارتقای تاب آوری شهر‌ها و توسعه روستا‌ها پیشرفت زیادی داشته است درک این موضوع زمانی آسان‌تر خواهد بود که وضعیت کشورمان با بسیاری از دیگر کشور‌های در حال توسعه که هیچ گاه طعم تلخ جنگ را تجربه نکرده‌اند، مقایسه شود.

با این حال اذعان می‌کنیم که دستیابی به تمامی ظرفیت‌های مورد نیاز به ویژه در زمینه فن آوری‌های پیشرفته تأمین مالی بلند مدت و توسعه زیر ساخت‌های شهری مستلزم همکاری‌های بین المللی و توسعه روابط خوب با سایر کشور‌ها است. تبادل دانش و تجربیات موفق تقویت ظرفیت‌های فنی و تخصصی دسترسی به فناوری‌های متناسب با شرایط کشور‌های در حال توسعه و فراهم شدن منابع مالی و انتقال تکنولوژی‌های جدید از جمله مؤلفه‌های ضروری برای تحقق پیشرفت بویژه توسعه شهر‌های پایدار هستند.

در همین راستا ما در وزارت امور خارجه بر گسترش همکاری با کشور‌های دوست و همکار و نهاد‌های بین المللی و منطقه‌ای از جمله برنامه‌ها و کارگزاری‌های تخصصی سازمان ملل متحد به ویژه برنامه اسکان بشر ملل متحد UN-Habitat) تأکید داریم ما معتقدیم که همکاری‌های هدفمند در حوزه اسکان بشر در صورت برخورداری از رویکردی عملیاتی و متناسب با اولویت‌های ملی میتوانند زمینه ساز بهبود سیاست گذاری ارتقای ظرفیت‌های تخصصی و پیش برد اهداف توسعه پایدار شهری در کشور باشند.

جمهوری اسلامی ایران و هبیتات در زمینه اسکان بشر سابقه قابل توجهی از همکاری دارند این سابقه همکاری زمینه مناسبی برای گسترش تعاملات در حوزه‌های جدید و پاسخ گویی به نیاز‌های در حال تحول فراهم میسازد به اعتقاد ما دامنه فعالیت‌های دفتر هبیتات در ایران میتواند با هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط و مبتنی بر نیاز‌ها و ولویت‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران به حوزه‌های گسترده تری از جمله توسعه مسکن، پایدار مدیریت بلایا و مخاطرات طبیعی و اقلیمی مقابله با طوفان‌های گرد و عبار و تبادل تجربیات تخصصی در این زمینه‌ها گسترش یابد.

بدیهی است تحقق این ظرفیت‌ها مستلزم شناسایی دقیق زمینه‌های همکاری تعیین ولویت‌های مشترک تدوین طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی مشخص و توجه به نتایج است.

در این رابطه وزارت امور خارجه آمادگی دارد در چارچوب وظایف و اختیارات خود و همانند گذشته از طریق توسعه تعامل سازنده با کشور‌های دوست و علاقه‌مند و تسهیل ارتباط با نهاد‌های بین المللی به گسترش و تقویت این روند کمک کند.

البته برای این منظور باید ضعف‌ها و چالش‌های خود را نیز بدرستی بشناسیم و جهت سرعت بخشیدن به طرح‌هایی که با همکاری و حمایت دیگر کشور‌ها و نهاد‌های بین المللی می‌توانند در کشور اجرا شوند موانع اداری و گلوگاه‌های نظام اداری خود را بر طرف کنیم و اجازه ندهیم تهیه و اجرای طرح‌های سازنده و همکاری با دیگران بدلیل ضعف ساختار اداری و گندی نظام تصمیم گیری ما بیش از اندازه طولانی شوند.

در خاتمه ضمن گرامی داشت روز جهانی اسکان بشر بر آمادگی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جهت تسهیل و توسعه همکاری‌ها با برنامه‌ها و کارگزاری‌های تخصصی سازمان ملل متحد از جمله برنامه اسکان بشر ملل متحد و کشور‌های دوست در کلیه حوزه‌های مرتبط، چون توسعه انرژی‌های تجدید پذیر حمل و نقل پاک تاب آوری بیمارستان‌ها و مدارس و مراکز آموزشی و ارتقای تاب آوری شهر‌ها در برابر طوفان‌های گرد و غبار تأکید می‌کنم امیدواریم با تقویت این همکاری‌ها بتوانیم در مسیر تأمین مسکن مناسب بازسازی و افزایش تاب آوری سکونت گاه‌ها و ارتقای کیفیت زندگی مردم عزیز کشورمان گام‌های مؤثرتری برداریم.

از توجه شما سپاسگزارم.