باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - طرح ملی هر دانش آموز یک مهارت با حضور معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران صبح امروز برگزار شد.

در این آئین سید مصطفی آذرکیش گفت: امروز شاهد آغازگر مسیری ارزشمند در جهت بسط و گسترش فرصت‌های متنوع یادگیری هستیم که نویدبخش آینده‌ای روشن برای دانش‌آموزان است.

وی با اشاره به اجرای زیبای دانش‌آموزان در ابتدای مراسم که بر محوریت پرسشگری استوار بود، خاطرنشان کرد: همان‌طور که بزرگان و اندیشمندان تأکید کرده‌اند، سوال درست حتی از پاسخ درست نیز اهمیت بیشتری دارد. در متون علمی و ادبی نیز بارها بر این نکته تأکید شده که «سوال از علم خیزد و جواب»، بنابراین اگر دانش‌آموز بتواند پرسش را به‌درستی درک کند و مطرح نماید، نیمی از راه حل مسئله را طی کرده است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مطالعات بین‌المللی و اهمیت درک مفاهیم در فرآیند یادگیری، تصریح کرد: توانمندی در پرسشگری و تحلیل درست صورت مسئله، یکی از شاخص‌های اصلی پیشرفت تحصیلی است که باید در نظام آموزشی بیش از پیش تقویت شود.

آذرکیش با تأکید بر شعار محوری «هر دانش‌آموز یک استعداد، هر استعداد یک فرصت»، افزود: کشور ما سرشار از ظرفیت‌های متنوع است و هر کدام از این استعدادها، فرصتی برای ساختن «ایرانِ آینده» محسوب می‌شود. هدف ما از اجرای این طرح ملی، شناسایی این استعدادها و تبدیل آن‌ها به فرصت‌های عملی برای شکوفایی فردی و ملی است.

وی با بیان اینکه نظام آموزشی به دنبال خروجی‌های مهارتی است، افزود: امروز بخش قابل توجهی از سنجش عملکرد تحصیلی شما، فراتر از نمره است؛ ما به دنبال این هستیم که دانش‌آموز آنچه آموخته را به مرحله عمل برساند. پرسش اساسی این است که دانش‌آموز چقدر توانسته از داشته‌های علمی خود برای تولید محصول و آمادگی برای چالش‌های زندگی آینده استفاده کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از همراهی مستمر خانواده‌ها در کنار معلمان و مدیران، تصریح کرد: در سال گذشته با وجود شرایط خاص، ناترازی‌ها و بحران‌های مختلفی که جامعه با آن روبه‌رو بود، خانواده‌های عزیز دوشادوش نظام تعلیم و تربیت ایستادند. امیدواریم در سال تحصیلی جدید نیز با مشارکت تمام ارکان موثر، شاهد سالی با نشاط، پویا و پرتحرک برای فرزندانمان باشیم.

آذرکیش با تأکید بر اینکه برنامه‌ها و رویدادهای تربیتی مدارس ناظر بر «تربیت تمام‌ساحتی» دانش‌آموزان است، خاطرنشان کرد: مدارس ما به درستی تعریف شده‌اند و آموزش به شیوه حضوری، به دلیل کارکردهای تربیتی و اجتماعی فراوانی که برای دانش‌آموزان دارد، همواره در اولویت قرار دارد.