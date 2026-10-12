باشگاه خبرنگاران جوان - دو طرح عمرانی شامل بوستان شهید عرفان کشاورزکیا در بلوار پیروزی، به مساحت ۵ هزار مترمربع و ساختمان الحاقی شهرداری منطقه ۳ قزوین است.

سیدمحمد علمی شهردار قزوین گفت: بوستان شهید کشاورزکیا با هزینه‌ی ۳۵۰ میلیارد ریال احداث شده و به امکاناتی نظیر مسیر‌های ویژه افراد کم‌توان، فضای سبز، مبلمان پارکی، وسایل بازی کودکان، ست‌های ورزشی، آلاچیق و پارکینگ دوچرخه مجهز است.

سید علمی افزود: ساختمان الحاقی شهرداری منطقه ۳ نیز در بلوار سردار سلیمانی با زیربنای ۷۲۰ مترمربع و با اعتباری معادل ۳۲۰ میلیارد ریال در دو طبقه احداث شده که شامل فضا‌های اداری، مشاعات و بخش‌های خدماتی است.

به گفته وی تا پایان فصل پاییز، کلنگ‌زنی و بهره‌برداری از مجتمع ۳۰ هکتاری بیدستان، چندین بوستان در منطقه ۴ شهرداری، رونمایی از کتب فرهنگی و اجرای چند پروژه ورزشی پیش‌بینی شده است.

منبع: شهرداری قزوین