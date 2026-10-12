مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با استقبال از آتش‌بس انرژی روسیه و اوکراین، خواستار هماهنگی آمریکا و اروپا در اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مسکو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه پیش از نشست شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت فشار هماهنگ واشنگتن، لندن و بروکسل می‌تواند به پایان جنگ اوکراین کمک کند.

وی با اشاره به طرح موسوم به «قانون گراهام» درباره روسیه در آمریکا، گفت تصویب آن می‌تواند فشار بر مسکو را افزایش دهد. کالاس همچنین مدعی شد تحریم‌ها تاکنون یک تریلیون یورو به روسیه خسارت وارد کرده‌اند و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ناوگان سایه این کشور، تأمین مالی جنگ را دشوارتر کرده است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن استقبال از آتش‌بس انرژی اعلام‌شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد هنوز مشخص نیست روسیه به آن پایبند بماند. او گفت آتش‌بس باید فراتر از زیرساخت‌های انرژی باشد و «کشتار مردم» را نیز متوقف کند. کالاس همچنین با اشاره به تفاوت تعداد پالایشگاه‌های نفتی روسیه و اوکراین، هشدار داد که این توافق نباید صرفاً به سود مسکو تمام شود.

کالاس درباره درخواست ترامپ برای برگزاری انتخابات جدید در اوکراین نیز گفت ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرده است در صورت برقراری آتش‌بس، آماده است در سریع‌ترین زمان ممکن انتخابات برگزار کند.

او در بخش دیگری از سخنانش گفت وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره اقدامات بیشتر برای مقابله با تشدید تنش ها در دریای سرخ و تقویت احتمالی عملیات دریایی «آسپیدس» گفت‌و‌گو خواهند کرد. به گفته کالاس، احتمال تشکیل مأموریتی جدید با مؤلفه‌های غیرنظامی و نظامی در لبنان نیز در دستور کار قرار دارد؛ مأموریتی که در صورت تصویب، ممکن است طی چند ماه آینده فعالیت خود را آغاز کند.

منبع: آناتولی 

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، تحریم روسیه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
غرب وحشی غرب جنایتکار غرب سگ دست اموز امریکا
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