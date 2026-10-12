ماشین دودی ۱۳۸ ساله در بخشی از سازه ورودی ایستگاه حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) جانمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)، ساخت راه آهن شهری در ایران و پایتخت آن تهران، تاریخچه‌ای دیرینه دارد. اولین پیمان نامه اجرایی در این زمینه به آذرماه ۱۲۶۵ هجری خورشیدی بازمی گردد و ۲ سال بعد این خط ریلی که بین تهران و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) تردد داشت، رسماً آغاز به کار کرد. این وسیله نقلیه که با نام "ماشین دودی" خوانده می‌شد، قریب به ۷۰ سال مورد استفاده قرار گرفت.

اما پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو تهران که عملیات حفاری تونل آن به اوایل سال ۱۳۹۶ بازمی گردد، امسال به مرحله افتتاح نخستین ایستگاه آن رسیده است؛ ایستگاهی به نام میدان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که در طراحی سازه ورودی و فضا‌های داخلی آن، ملاحظات خاصی دیده شده است. یکی از این موارد، جانمایی ماشین دودی ۱۳۸ ساله در بخشی از سازه ورودی ایستگاه است که یادآور تولد سیستم حمل و نقل عمومی مکانیزه در پایتخت می‌باشد.

البته این وسیله نقلیه مورد ترمیم و رنگ آمیزی قرار گرفته تا به بهترین شکل ممکن خود، مجدداً در منظر و مرئای عمومی درآمده و ضمن یادآوری تاریخچه ظهور وسائل نقلیه عمومی در تهران، به نوبه خود در زیباسازی مبلمان شهری نیز ایفای نقش کند.