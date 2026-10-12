باشگاه خبرنگاران قزوین؛ ندا حسین پور - مهری محمودی مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تولید حدود ۴۳ تن ماهیان خاویاری در این استان طی شش‌ماهه نخست امسال خبر داد.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست امسال، حدود ۴۳ تن ماهیان خاویاری با رهاسازی ۱۶ هزار و ۲۷۵ قطعه بچه‌ماهی از گونه‌های فیل، استرلیاد، چالباش و سیبری در سطحی به مساحت ۵ هزار و ۵ مترمربع تولید شده است.

محمودی گفت: تولید ماهیان خاویاری در استان قزوین نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۱ درصدی داشته است، این افزایش تولید نشان‌دهنده ظرفیت‌های موجود در بخش آبزی‌پروری استان و اهمیت بهره‌گیری مؤثر از امکانات و توانمندی‌های واحد‌های تولیدی است.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی، مدیریت مناسب فرآیند پرورش و توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری از جمله عوامل مؤثر در ارتقای تولید و تقویت پایداری این بخش به شمار می‌رود.

وی افزود: توسعه تولید ماهیان خاویاری علاوه بر کمک به افزایش تولیدات آبزیان، می‌تواند در ایجاد ارزش افزوده، تقویت فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با شیلات و تأمین بخشی از نیاز‌های غذایی جامعشه نقش‌آفرین باشد.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و توجه به افزایش بهره‌وری در واحد‌های پرورش ماهی، از رویکرد‌های مهم در مسیر توسعه پایدار آبزی‌پروری و تحقق اهداف امنیت غذایی در استان قزوین است.