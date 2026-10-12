اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: از عصر فردا شرایط برای وزش باد جنوبی (گاهی شدید) و افزایش دما تا اوایل هفته آینده در این استان فراهم می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده استقرار جوی غالبا پایدار در منطقه است. بر این اساس تا اواخر هفته، آسمانی صاف تا نیمه ابری، بعضی نقاط رخداد پدیده مه یا هوای مه آلود و طی روز روند افزایش دما پیش بینی می‌شود.

طی این مدت گاهی با شکل گیری ناپایداری‌های موقتی، در بعضی نقاط افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پراکنده دور از انتظار نیست.

به تدریج از عصر فردا (سه شنبه ۲۱ مهر ماه) شرایط برای وزش باد جنوبی (برخی نواحی باد گرم/ به ویژه ارتفاعات و دامنه ها/ گاهی شدید) و افزایش دما تا اوایل هفته آینده فراهم می‌شود.

پیش بینی دریایی ۵ روزه سواحل استان گیلان

شرایط دریای خزر طی این مدت برای فعالیت‌های دریایی غالبا مناسب پیش بینی شده است.

برچسب ها: هواشناسی گیلان ، پیش بینی جوی
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