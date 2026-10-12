هزینه میلیارد دلاری اسرائیل برای استفاده غیر انسانی از هوش مصنوعی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0633\u0627\u0645 \u0627\u062d\u062f\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0627 \u0635\u0631\u0641 \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062f\u0644\u0627\u0631\u06cc\u060c \u0647\u0648\u0634 \u0645\u0635\u0646\u0648\u0639\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u0628\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0646\u06af \u0631\u0648\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u06a9\u0631\u062f.\n