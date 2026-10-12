باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هزینه میلیارد دلاری اسرائیل برای استفاده غیر انسانی از هوش مصنوعی + فیلم

رژیم صهیونیستی از علوم و فناوری‌های جدید علیه انسان‌ها استفاده می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسام احدی، کارشناس رسانه در برنامه تلویزیونی عنوان کرد که رژیم صهیونیستی با صرف هزینه‌های میلیارد دلاری، هوش مصنوعی را به ابزاری برای جنگ روانی تبدیل کرد.

مطالب مرتبط
هزینه میلیارد دلاری اسرائیل برای استفاده غیر انسانی از هوش مصنوعی + فیلم
young journalists club

خیابان‌ها تا دانشگاه‌ها؛ خیزش جهانی علیه جنگ غزه + فیلم

هزینه میلیارد دلاری اسرائیل برای استفاده غیر انسانی از هوش مصنوعی + فیلم
young journalists club

 اتفاق‌نظر تحلیلگران شبکه عربی الحوار؛ از ناتوانی آمریکا و اسرائیل در تحقق اهداف جنگ تا بحران تنگه هرمز و اقتصاد جهانی! + فیلم

هزینه میلیارد دلاری اسرائیل برای استفاده غیر انسانی از هوش مصنوعی + فیلم
young journalists club

فروپاشی جامعه ایران و تجزیه کشور هدف آمریکا و اسرائیل است! + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
تامین امنیت با استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در چین + فیلم
۴۲۰

تامین امنیت با استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در چین + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
سیلاب در مناطق شمالی مکزیک بر اثر بارش شدید باران + فیلم
۳۱۶

سیلاب در مناطق شمالی مکزیک بر اثر بارش شدید باران + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
راهکار کم کردن وابستگی به قهوه + فیلم
۲۸۴

راهکار کم کردن وابستگی به قهوه + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
تأکید مردم بر ناکام ماندن اهداف آمریکا در اجتماعات شبانه + فیلم
۲۸۲

تأکید مردم بر ناکام ماندن اهداف آمریکا در اجتماعات شبانه + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
انتشار کتاب «خاطراتی از پدرم» درباره زندگی خانوادگی شهید سیدحسن نصرالله + فیلم
۲۵۸

انتشار کتاب «خاطراتی از پدرم» درباره زندگی خانوادگی شهید سیدحسن نصرالله + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha