سیلاب اخیر گلستان بانی خیر هم شد؛ ورود ۱۵ میلیون متر مکعب آب به سدهای استان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان از ورود ۱۵ میلیون مترمکعب آب به سدهای استان در پی بارندگی‌های اخیر خبر داد و گفت: بیشترین میزان ورودی آب مربوط به سدهای گلستان، بوستان و نگارستان در شرق استان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان از ورود ۱۵ میلیون مترمکعب آب به سدهای استان در پی بارندگی‌های اخیر خبر داد و گفت: بیشترین میزان ورودی آب مربوط به سدهای گلستان، بوستان و نگارستان در شرق استان بوده است.

ایرج حیدریان با اشاره به اهمیت بارندگی‌ها در تامین منابع آبی استان افزود: تداوم جریان ورودی آب به سدها می‌تواند در بهبود وضعیت ذخایر آبی گلستان موثر باشد و به همین منظور، وضعیت ورودی آب به مخازن به‌صورت مستمر پایش می‌شود.

بر اساس گزارش معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی گلستان به ایرنا، بارندگی‌های اخیر در برخی مناطق استان شدت قابل توجهی داشت به‌طوری‌که در قلعه‌قافه مینودشت ۱۴۷ میلی‌متر باران ثبت شد.

همچنین میزان بارندگی در ساسنگ و دوزین مینودشت به‌ترتیب به ۱۲۰ و ۹۶ میلی‌متر رسید. در جعفرآباد و جلین گرگان نیز به‌ترتیب ۱۰۰ و ۹۱ میلی‌متر باران بارید و ایستگاه زرین‌گل علی‌آبادکتول نیز بارش ۱۰۰ میلی‌متری را ثبت کرد.

بر اساس این گزارش، میزان بارندگی در فارسیان و کیارام گالیکش نیز به ۷۵ میلی‌متر رسید و در دیگر نقاط استان بارش‌هایی با شدت کمتر گزارش شد.

برچسب ها: سدهای گلستان ، هواشناسی
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