سیلاب اخیر گلستان بانی خیر هم شد؛ ورود ۱۵ میلیون متر مکعب آب به سدهای استان

ایرج حیدریان با اشاره به اهمیت بارندگی‌ها در تامین منابع آبی استان افزود: تداوم جریان ورودی آب به سدها می‌تواند در بهبود وضعیت ذخایر آبی گلستان موثر باشد و به همین منظور، وضعیت ورودی آب به مخازن به‌صورت مستمر پایش می‌شود.

بر اساس گزارش معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی گلستان به ایرنا، بارندگی‌های اخیر در برخی مناطق استان شدت قابل توجهی داشت به‌طوری‌که در قلعه‌قافه مینودشت ۱۴۷ میلی‌متر باران ثبت شد.

همچنین میزان بارندگی در ساسنگ و دوزین مینودشت به‌ترتیب به ۱۲۰ و ۹۶ میلی‌متر رسید. در جعفرآباد و جلین گرگان نیز به‌ترتیب ۱۰۰ و ۹۱ میلی‌متر باران بارید و ایستگاه زرین‌گل علی‌آبادکتول نیز بارش ۱۰۰ میلی‌متری را ثبت کرد.

بر اساس این گزارش، میزان بارندگی در فارسیان و کیارام گالیکش نیز به ۷۵ میلی‌متر رسید و در دیگر نقاط استان بارش‌هایی با شدت کمتر گزارش شد.