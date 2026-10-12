سیلاب اخیر گلستان بانی خیر هم شد؛ ورود ۱۵ میلیون متر مکعب آب به سدهای استان

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان از ورود ۱۵ میلیون مترمکعب آب به سدهای استان در پی بارندگیهای اخیر خبر داد و گفت: بیشترین میزان ورودی آب مربوط به سدهای گلستان، بوستان و نگارستان در شرق استان بوده است.
ایرج حیدریان با اشاره به اهمیت بارندگیها در تامین منابع آبی استان افزود: تداوم جریان ورودی آب به سدها میتواند در بهبود وضعیت ذخایر آبی گلستان موثر باشد و به همین منظور، وضعیت ورودی آب به مخازن بهصورت مستمر پایش میشود.
بر اساس گزارش معاون توسعه و پیشبینی هواشناسی گلستان به ایرنا، بارندگیهای اخیر در برخی مناطق استان شدت قابل توجهی داشت بهطوریکه در قلعهقافه مینودشت ۱۴۷ میلیمتر باران ثبت شد.
همچنین میزان بارندگی در ساسنگ و دوزین مینودشت بهترتیب به ۱۲۰ و ۹۶ میلیمتر رسید. در جعفرآباد و جلین گرگان نیز بهترتیب ۱۰۰ و ۹۱ میلیمتر باران بارید و ایستگاه زرینگل علیآبادکتول نیز بارش ۱۰۰ میلیمتری را ثبت کرد.
بر اساس این گزارش، میزان بارندگی در فارسیان و کیارام گالیکش نیز به ۷۵ میلیمتر رسید و در دیگر نقاط استان بارشهایی با شدت کمتر گزارش شد.