باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری استاندار فارس در مراسم تکریم و معارفه فرمانده مرکز آموزش پیاده ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارشد نظامی آجا در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و فرماندهان شهید نیرو‌های مسلح، به‌ویژه امیر سپهبد شهید موسوی و شهدای سرافراز استان فارس، برای شهدای والامقام علو درجات و همنشینی با شهدای کربلا را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.

استاندار فارس با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران اظهار کرد: برخورداری از مرز‌های گسترده، همسایگان متعدد، دسترسی به خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شرق و غرب، برخورداری از منابع عظیم انرژی و پیشینه تمدنی چندین هزارساله، ایران را به یکی از کشور‌های مهم و تأثیرگذار منطقه و جهان تبدیل کرده است.

امیری افزود: همین موقعیت راهبردی موجب شده است ایران در دوره‌های مختلف تاریخی با تهدید، تطمیع و تجاوز قدرت‌های خارجی مواجه شود. تجربه جنگ‌های جهانی اول و دوم نیز نشان داد که حتی اعلام بی‌طرفی از سوی ایران نتوانست مانع ورود نیرو‌های خارجی به کشور شود.

او با اشاره به تفاوت جایگاه ایران پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: پیش از انقلاب، بخش‌هایی از سرزمین کشور در جریان تحولات و جنگ‌ها از ایران جدا شد، منابع و ثروت ملی در اختیار بیگانگان قرار گرفت و توان نظامی کشور در مواردی در خدمت سیاست‌های قدرت‌های خارجی بود؛ اما پس از انقلاب اسلامی، رویکرد کشور از انفعال به کنشگری فعال در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی تغییر کرد.

استاندار فارس ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران، صیانت از منافع ملی و استفاده از ظرفیت‌های کشور در مسیر تأمین مصالح مردم، جایگاه محوری پیدا کرد و نیرو‌های مسلح نیز به‌عنوان نهادی برخاسته از مردم و در خدمت مردم، به یکی از ارکان اقتدار ملی تبدیل شدند.

دفاع مقدس نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران است

امیری با اشاره به جنگ تحمیلی هشت‌ساله رژیم بعث عراق علیه ایران گفت: در سال ۱۳۵۹، رژیم بعث عراق با پشتیبانی گسترده خارجی به کشورمان حمله کرد و بخش‌هایی از خاک ایران را به اشغال خود درآورد؛ اما نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با هدایت امام خمینی (ره)، همراهی مردم و فداکاری رزمندگان، توانستند در عملیات‌های بزرگی همچون ثامن‌الائمه، طریق‌القدس، فتح‌المبین و بیت‌المقدس و دیگر عملیات‌های دوران دفاع مقدس، دشمن را از سرزمین ایران بیرون برانند.

او افزود: تجربه دفاع مقدس نشان داد که وحدت ملی، فرماندهی منسجم، روحیه ایثار و اتکا به توان داخلی می‌تواند در برابر تهدیدات گسترده نظامی، زمینه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور را فراهم کند.

استاندار فارس با اشاره به تحریم‌ها و فشار‌های خارجی پس از انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش جوانان، تجربه هشت سال دفاع مقدس، توسعه فناوری‌های نوین و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، مسیر خودکفایی دفاعی را دنبال کرده است.

او تصریح کرد: پیشرفت در حوزه‌های موشکی، پهپادی، تجهیزات زرهی و تسلیحات هوشمند، از جمله زمینه‌هایی است که در چارچوب تلاش برای ارتقای توان دفاعی و کاهش وابستگی به خارج مورد توجه قرار گرفته است.

آمادگی نیرو‌های مسلح، عامل مهم بازدارندگی در برابر تهدیدات است

امیری با اشاره به تحولات امنیتی و درگیری‌های نظامی اخیر اظهار کرد: تجربه جنگ ۱۲روزه و تحولات نظامی پس از آن، ضرورت بازنگری در طرح‌های عملیاتی، ارتقای آمادگی رزمی، تقویت سازماندهی یگان‌ها و توسعه زیرساخت‌های دفاعی را بیش از پیش آشکار کرد.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آمادگی نیرو‌های مسلح گفت: ارتقای توان عملیاتی، بازآرایی یگان‌ها، تقویت مواضع دفاعی و توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز، از جمله اقداماتی است که در راستای افزایش آمادگی برای مقابله با تهدیدات مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار فارس با تأکید بر نقش نیرو‌های زمین‌ی ارتش و سپاه در حفاظت از مرز‌های کشور افزود: استقرار یگان‌های عملیاتی، تقویت مراقبت مرزی و آمادگی برای مقابله با تهدیدات زمینی، از عوامل مهم بازدارندگی در برابر سناریو‌های احتمالی دشمن به شمار می‌رود.

او ادامه داد: حفظ آمادگی نیرو‌های مسلح و هماهنگی میان بخش‌های مختلف دفاعی کشور، این امکان را فراهم می‌کند که در صورت بروز تهدید، از مرزها، تمامیت ارضی و امنیت مردم با قاطعیت دفاع شود.

توسعه توان دفاعی باید با اتکا به دانش و ظرفیت داخلی ادامه یابد

امیری با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از تجربیات عملیاتی و فناوری‌های جدید تأکید کرد: نیرو‌های مسلح برای مواجهه با تهدیدات متغیر، نیازمند آموزش مستمر، ارتقای مهارت‌های تخصصی، به‌روزرسانی تجهیزات و بهره‌گیری از توان علمی و فنی کشور هستند.

او افزود: سرمایه انسانی متخصص و متعهد، در کنار برنامه‌ریزی راهبردی و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، از مؤلفه‌های مهم ارتقای قدرت دفاعی کشور است.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: تقویت توان دفاعی و حفظ آمادگی نیرو‌های مسلح باید در راستای صیانت از استقلال، امنیت پایدار و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دنبال شود.

امیری در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از خدمات امیر سرتیپ دکتر رضایی، فرمانده پیشین مرکز آموزش پیاده و ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه، گفت: مسئولیت‌پذیری، تعهد، انضباط، ایمان، اخلاص، شجاعت و روحیه خدمتگزاری از ویژگی‌هایی است که در دوران خدمت ایشان مورد توجه همکاران و مسئولان قرار داشته است.

اوبا اشاره به سوابق خدمتی امیر رضایی در رده‌های مختلف فرماندهی ارتش اظهار کرد: تجربه‌های ارزشمند ایشان در مسئولیت‌هایی همچون فرماندهی یگان‌های مختلف، مراکز آموزشی و مسئولیت‌های عملیاتی، زمینه بهره‌مندی از توان مدیریتی و تخصصی وی را در سطوح بالاتر فراهم کرده است.

استاندار فارس افزود: انتصاب امیر رضایی به‌عنوان معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشان‌دهنده بهره‌گیری از تجربه و توان مدیریتی فرماندهانی است که سال‌ها در مسئولیت‌های مختلف خدمت کرده‌اند.

امیری همچنین از همکاری و همراهی مسئولان استان، اعضای شورای تأمین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندهان نیرو‌های مسلح و مجموعه‌های نظامی و انتظامی با فرمانده پیشین مرکز آموزش پیاده قدردانی کرد.

امیر سرتیپ دوم دکتر مهدوی، فرمانده جدید مرکز آموزش پیاده ارتش شد

استاندار فارس در ادامه، انتصاب امیر سرتیپ دوم دکتر علی مهدوی به‌عنوان فرمانده جدید مرکز آموزش پیاده و ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد را تبریک گفت و اظهار کرد: سوابق علمی، تجربیات فرماندهی، شناخت محیط‌های آموزشی و عملیاتی و آشنایی با نیاز‌های نیروی زمینی، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در انجام مسئولیت جدید مؤثر باشد.

وی با اشاره به سوابق امیر مهدوی در دانشگاه افسری، مراکز آموزشی و رده‌های مختلف مدیریتی و فرماندهی ارتش افزود: تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، ارتقای کیفیت آموزش‌های نظامی و انتقال تجربیات به نسل‌های جدید نیرو‌های مسلح، از مسئولیت‌های مهم مراکز آموزشی ارتش است.

امیری همچنین با اشاره به اهمیت روحیه مسئولیت‌پذیری در فرماندهان گفت: پذیرش مسئولیت در شرایط دشوار، نیازمند تعهد، انگیزه خدمت، انضباط و آمادگی برای انجام وظیفه است. فرماندهانی که با احساس مسئولیت و بدون درنگ برای خدمت در جایگاه‌های مورد نیاز اعلام آمادگی می‌کنند، می‌توانند الگویی برای نیرو‌های جوان باشند.

وی برای امیر سرتیپ دوم دکتر علی مهدوی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد و بر ضرورت تداوم همکاری میان مجموعه ارتش، مسئولان استان و دیگر نهاد‌های مسئول برای پیشبرد مأموریت‌های محوله تأکید کرد.

مرکز آموزش پیاده، جایگاهی مهم در تربیت نیروی انسانی ارتش دارد

استاندار فارس در پایان، با قدردانی از تلاش‌های سرهنگ سلیمی در دوره سرپرستی مرکز آموزش پیاده، از کارکنان و مجموعه مدیریتی این مرکز نیز تشکر کرد.

امیری با اشاره به پیشینه آموزشی و جایگاه مرکز آموزش پیاده در تربیت کادر ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: این مرکز از جایگاه مهمی در آموزش، تربیت و آماده‌سازی نیرو‌های نظامی برخوردار است و استمرار فعالیت‌های آموزشی و ارتقای سطح آمادگی کارکنان آن، در تقویت توان دفاعی کشور اهمیت دارد.

او در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیرو‌های مسلح و آرزوی سلامتی و توفیق برای فرماندهان و کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت همدلی، تعهد، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه در مسیر صیانت از امنیت و منافع ملی تأکید کرد.