سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به رشد توان دفاعی ایران، بازدارندگی را شرط پایان جنگ دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن قشقاوی درباره وضعیت بازدارندگی ایران با توجه به تحولات امنیتی اخیر عنوان کرد: ما از لحاظ بازدارندگی، عمدتاً در حوزه دفاعی، چه در موارد آفندی و چه در موارد پدافندی، بسیار رشد کرده‌ایم. امیدواریم در بحث‌های اقتصادی و از جمله در جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن نیز بتوانیم به مقام بازدارندگی برسیم.

وی با اشاره به اینکه تا زمانی که به مقام بازدارندگی نرسیم، جنگ تمام نخواهد شد؛ دشمن زمانی از جنگ دست خواهد کشید که به بازدارندگی برسیم، در رابطه با ادعاهای متناقض درباره ادامه مذاکرات ایران و آمریکا مطرح کرد: میانجی قطر بوده و ما اعلام کردیم که اعمال هفت شرط مذکور، شرط بازگشایی تنگه هرمز است؛ طرف قطری نیز پاسخی آورد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: واقعیت این است که تا الان طرف آمریکایی نمی‌داند چه پاسخی بدهد، یعنی آن‌قدر اظهارات متناقض و دیدگاه‌ها متغیر است که نمی‌شود گفت. صبح تا ظهر می‌گویند که ما به توافق رسیدیم یا نزدیک هستیم و جنگ تمام می‌شود، اما بعدازظهر می‌گویند تا نابودی ایران جنگ تمام نخواهد شد.