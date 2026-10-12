باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - فرشید رزین‌کیا، مدیرعامل مشاوره سرمایه‌گذاری یک صندوق بخشی بانکی، با اشاره به سهم ۹ درصدی گروه بانکی از ارزش بازار سرمایه، ویژگی‌های این صنعت را در شرایط فعلی کشور و با توجه به تجربه دو جنگ اخیر، از جمله عواملی دانست که می‌تواند جایگاه آن را نسبت به سایر صنایع بازار سرمایه متمایز کند.

او در تشریح عملکرد گروه بانکی اظهار کرد: بازدهی این صنعت در شش‌ماهه نخست سال ۹۵ درصد بوده است؛ در حالی که شاخص کل در همین بازه زمانی بازدهی ۹۳ درصدی را ثبت کرده است. همچنین بازدهی این صنعت در کل سال ۱۴۰۴ به ۵۵ درصد رسیده، در حالی که بازدهی شاخص کل در همین بازه ۴۰ درصد بوده است.

رزین‌کیا در ادامه به ویژگی‌هایی اشاره کرد که به گفته وی، صنعت بانکداری را در شرایط کنونی به گزینه‌ای قابل توجه در بازار سرمایه تبدیل می‌کند. یکی از این ویژگی‌ها، عدم مواجهه مستقیم با ریسک اختلال در تأمین مواد اولیه است؛ ریسکی که شرکت‌های تولیدی در شرایط فعلی با آن مواجه‌اند و می‌تواند فعالیت و روند تولید آنها را با دشواری همراه کند.

او افزود: از دیگر مزیت‌های این صنعت، مصونیت نسبی در برابر مشکلات ناشی از کمبود انرژی است؛ موضوعی که در حال حاضر بخش‌های مختلف کشور، به‌ویژه صنایع تولیدی، با آن مواجه هستند.

مدیرعامل مشاوره سرمایه‌گذاری یک صندوق بخشی بانکی همچنین با اشاره به چشم‌انداز این صنعت بیان کرد: در صورت رفع تحریم‌ها، برقراری ارتباط میان بانک‌های داخلی و بانک‌های خارجی می‌تواند تحولات قابل توجهی در درآمدزایی بانک‌ها ایجاد کند و زمینه‌ساز شکل‌گیری درآمد‌های مناسبی برای این صنعت باشد.

رزین‌کیا با تأکید بر اینکه انتخاب صنعت بانکی به معنای مناسب بودن تمام نماد‌های این گروه برای سرمایه‌گذاری نیست، گفت: این تصور که، چون صنعت بانکداری عملکرد مناسبی دارد، می‌توان به هر نمادی در این صنعت اعتماد کرد و سهام آن را خرید، نگاه درستی نیست.

او در این زمینه به تفاوت بازدهی نماد‌های بانکی اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴، بازدهی سهام یک بانک بیش از ۶۰۰ درصد بوده است؛ در حالی که بازدهی سهام یک مؤسسه در همین بازه منفی ۱۲ درصد ثبت شده است. این اختلاف عملکرد نشان می‌دهد که تخصص در انتخاب نماد‌های مناسب، حتی در یک صنعت واحد، اهمیت بالایی دارد.

او با بیان اینکه تحلیل صنایع مختلف بازار سرمایه نیازمند تخصص‌های متفاوتی است، تصریح کرد: صنعت بانکداری از نظر تحلیلی یکی از پیچیده‌ترین صنایع بازار سرمایه به شمار می‌رود و می‌توان آن را در زمره سه صنعت دشوار بازار از نظر تحلیلگری قرار داد. بنابراین، افرادی که تخصص کافی در این حوزه ندارند، طبیعتاً نمی‌توانند سهام بانک‌ها را به‌درستی بررسی کنند و نماد‌هایی را انتخاب کنند که ظرفیت ایجاد بازدهی مناسب‌تری دارند.

پیامدهای مقررات جدید برای صنعت بانکداری و بورس

در ادامه مدیرعامل مشاور سرمایه‌گذاری یک صندوق بخشی بانکی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به قانون جدید بانک مرکزی، بانک‌ها باید در بازه زمانی تعیین‌شده نسبت به واگذاری دارایی‌های مازاد خود اقدام کنند و اگر در مهلت مقرر این کار را انجام ندهند، بانک مرکزی مدیریت آنها را بر عهده می‌گیرد و تحت سرپرستی خود قرار می‌دهد.

او افزود: این قوانین و مقررات تأثیر زیادی بر صنعت بانکداری و بازار سرمایه خواهد داشت. در این میان، موضوع دارایی‌های مازاد بانک‌ها مطرح است و باید بررسی شود کدام بانک‌ها بیشترین دارایی مازاد را دارند و تاکنون چه میزان از این دارایی‌ها را واگذار کرده‌اند.