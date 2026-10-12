فرماندار کوثر پایان عملیات انتقال آب سد گیوی به اراضی پایاب و رسیدن مایه حیات به زمین‌های قابل کشت این منطقه را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان شجاع اقبالی افزود: پیش‌تر وعده داده شده بود که آب سد گیوی تا ۲۰ مهرماه به اراضی پایاب منتقل شود و امروز با تکمیل عملیات اجرایی و سامانه انتقال آب، مطالبه مردم محقق شد.
او افزود: بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای استان اردبیل در اجرای این طرح، ۲ رشته تونل به طول کلی یک هزار و ۳۹۱ متر و خط انتقال آب با لوله‌های فولادی به قطر یکهزار و ۶۰۰ و ۲ هزار میلیمتر و به طول ۷.۶ کیلومتر به کار رفته و اعتباری بالغ بر پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
فرماندار کوثر ادامه داد: همچنین مراحل آزمایش، آب‌اندازی و تحویل آب در ابتدای شبکه آبیاری و زهکشی انجام شده و سامانه برای بهره‌برداری آماده است.
به گفته او، این پروژه، امکان انتقال سالانه هشت میلیون مترمکعب آب برای مصارف شرب، پنج میلیون مترمکعب برای صنعت و ۲۰ میلیون مترمکعب برای کشاورزی را فراهم می‌کند.
منبع: شرکت آب منطقه ای

برچسب ها: سد گیوی ، شرکت آب منطقه ای ، شبکه آبیاری و زهکشی
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