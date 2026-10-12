باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مصطفی جعفری با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای معرفی دومین جشنواره ملی نمد اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری این رویداد ملی، مجموعه‌ای از برنامه‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی با هدف آگاهی‌بخشی به شهروندان و ایجاد فضای متناسب با جشنواره در نقاط مختلف شهرکرد در حال اجرا است.

وی افزود: در همین راستا، کارناوال شادی و اطلاع‌رسانی جشنواره ملی نمد در نوبت‌های صبح و بعدازظهر در نقاط مختلف شهر به حرکت درآمده و با معرفی زمان برگزاری جشنواره، شهروندان را از برپایی این رویداد ملی آگاه می‌کنند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد ادامه داد: راه‌اندازی اتوبوس گردشگری در پارک‌ها و سطح شهر با حضور کارناوال شادی از دیگر برنامه‌های در حال اجرا برای معرفی این رویداد و افزایش مشارکت شهروندان است.

جعفری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فضاسازی شهری تصریح کرد: نصب بنر‌های اطلاع‌رسانی بر پایه‌های فرهنگی در نقاط مختلف شهر و عرشه پل‌های عابر پیاده، اکران بیلبورد با موضوع دومین جشنواره ملی نمد در چهارراه دامپزشکی و نصب ماکت‌های اطلاع‌رسانی در نقاط مختلف شهر از جمله اقداماتی است که با هدف انعکاس فضای جشنواره در سطح شهر اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف معرفی هرچه بهتر دومین جشنواره ملی نمد، اطلاع‌رسانی گسترده درباره زمان برگزاری آن و فراهم‌سازی زمینه حضور و مشارکت شهروندان در این رویداد فرهنگی و هنری انجام می‌شود.

خاطرنشان می‌شود: دومین جشنواره ملی نمد از روز سه‌شنبه ۲۱ مهر در سالن همایش‌های بین‌المللی استان با حضور هنرمندان این هنر صنعت از استان‌های مختلف افتتاح می‌شود و تا ۲۴ مهرماه ادامه دارد.