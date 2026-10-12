باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با بیستم مهرماه، روز بزرگداشت خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، شبکه رادیویی فرهنگ در ویژه‌برنامه ۱۲۰ دقیقه‌ای «ققنوس»، آیین رونمایی از آلبوم صوتی ۴۹۵ غزل حافظ با نام «الا یا‌ای‌ها الساقی» را برگزار می‌کند. این اثر گران‌سنگ که حاصل بازخوانی زنده‌یاد استاد محمدباقر خلیلی، استاد امیر نوری و استاد سید علی موسوی گرمارودی است، تلاشی ارزنده برای صیانت از سنت دیرین حافظ‌خوانی و انس نسل نو با میراث کهن ادب پارسی به شمار می‌رود.

منصوره کردی، مدیر گروه ادب و هنر و قائم‌مقام رادیو فرهنگ، پیرامون اهداف، ابعاد و سازوکار تولید این گنجینه صوتی همچنین ضرورت و انگیزه تولید آلبوم «الا یا‌ای‌ها الساقی» گفت:حافظ شیرازی شناسنامه هویت، ذوق و تفکر ایرانی است. در روزگاری که شتاب زندگی و بمباران محتوا‌های گذرا پیوند نسل جوان را با متون فاخر کم‌رنگ می‌کند، رسانه موظف است این گنجینه‌ها را با کیفیتی اصیل، شنیدنی و استاندارد در دسترس مخاطب قرار دهد. مجموعه ۴۹۵ غزل حافظ با صدای استادان بنام کشور تلاشی ماندگار برای احیای سنت اصیل شعرخوانی و فراهم آوردن روایتی معیار و شنیداری از لسان‌الغیب برای دوستداران ادب فارسی است.

وی درباره ویژگی‌های برجسته این اثر شنیداری و نقش راویان آن افزود: خوانش دقیق و بی‌نقص شعر حافظ نیازمند درک عمیق از وزن، لحن، ظرافت‌های معنایی و پیوند شعر با ردیف‌های آوازی است. در این مجموعه، صدای خاطره‌انگیز و تسلط بی‌بدیل زنده‌یاد استاد محمدباقر خلیلی در کنار نَفَسِ گرم و فخیم استاد امیر نوری و فصاحت و اشراف کم‌نظیر استاد سید علی موسوی گرمارودی اثری کم‌مانندبه تهیه کنندگی بهرام رحمانی پدید آورده است.

وب افزود: آلبوم "الا یا‌ای‌ها الساقی" تنها یک بازخوانی ساده نیست، بلکه کلاسی کاربردی برای درست‌خوانی، لحن‌شناسی و درک جوهره کلام حافظ محسوب می‌شود.

قائم‌مقام رادیو فرهنگ پیرامون آیین رونمایی این اثر در ویژه‌برنامه زنده «ققنوس» خاطرنشان کرد:این آیین دوشنبه بیستم مهرماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در استودیوی شماره هشت رادیو و در دل برنامه زنده ققنوس برگزار می‌شود. در این مراسم، افتخار میزبانی از دکتر احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی، به همراه جمعی از نام‌آوران، پژوهشگران و اهالی قلم را خواهیم داشت تا از این مجموعه فاخر رونمایی شود.

مدیر گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در پایان به سایر بخش‌های این ویژه‌برنامه اشاره کرد و یادآور شد: «ققنوس» به تهیه کنندگی مریم مردانی و مشاور محتوایی مرتضی صداقتگو با اجرای مهدی محمدیان در این دو ساعت علاوه بر آیین رونمایی، ضیافتی سرشار از شعر و معرفت است؛ از حافظ‌خوانی و نقد و بررسی ابعاد فکری و زیبایی‌شناسی اشعار خواجه شیراز تا بررسی جایگاه موسیقی کلام در شعر فارسی، همگی در این ویژه‌برنامه پیش‌بینی شده‌اند تا مخاطبان رادیو فرهنگ در موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و‌ای‌ام ردیف ۵۸۵ کیلوهرتز، ساعاتی دل‌نشین را در سایه‌سار اندیشه خواجه اهل راز سپری کنند.