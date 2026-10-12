باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - البرزی، مدیرکل کمیته امداد استان البرز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وضعیت معیشتی و تحصیلی کودکان تحت پوشش این نهاد، اظهار کرد: «در حال حاضر حدود ۱۰ هزار یتیم و فرزند محسنین در استان البرز از حمایت‌های کمیته امداد بهره‌مند هستند، اما با توجه به شرایط خاص برخی از این خانواده‌ها، پویشی برای شناسایی و حمایت ویژه از ۱۱۰۰ مورد اولویت‌دار در دستور کار قرار گرفته است.

اولویت‌بندی بر اساس نیازهای فوری

البرزی با تشریح معیارهای انتخاب این ۱۱۰۰ خانواده و کودک گفت: «در این طرح، اولویت با کودکانی است که با بیماری‌های خاص دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در حوزه‌های علمی یا ورزشی استعدادهای درخشان دارند، در خانواده‌های پرجمعیت زندگی می‌کنند و یا از کمترین تعداد حامی برخوردار هستند. هدف ما این است که با تمرکز بر این موارد، بخش مهمی از چالش‌های معیشتی و آموزشی این عزیزان را برطرف کنیم.

شفافیت مالی؛ کمک‌ها مستقیم به دست مددجویان می‌رسد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه شفافیت مالی خیرین اشاره کرد و افزود: «یکی از اصول مهم این پویش، شفافیت کامل است. برخلاف تصور عمومی، مبالغ اهدایی حامیان به هیچ عنوان وارد حساب‌های جاری کمیته امداد نمی‌شود، بلکه مبالغ مستقیماً به حساب شخصی خود کودک واریز می‌گردد. حامیان عزیز می‌توانند به صورت ماهانه و سالانه، گزارش‌های دقیق عملکردی و نحوه هزینه کرد کمک‌های خود را دریافت کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز ضمن دعوت از اقشار مختلف مردم، صاحبان صنایع و خیرین برای پیوستن به این پویش خیرخواهانه، ابراز امیدواری کرد که با مشارکت همگانی، تا سال آینده شاهد ارتقای قابل توجهی در وضعیت معیشتی این خانواده‌ها باشیم و گزارش دستاوردهای این پویش در جمعی مشابه به سمع و نظر مردم برسد.

وی همچنین با اشاره به حضور پرشور مردم در رویدادهای اجتماعی استان و قدردانی از زحمات نهادهای همکار به‌ویژه سپاه استان البرز، خاطرنشان کرد: «مردم البرز همواره در کارهای خیر پیش‌قدم هستند و امیدواریم این پویش نیز با همت والای خیرین، به الگویی موفق از همبستگی اجتماعی تبدیل شود.