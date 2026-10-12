عمر درستاران فرزند عبدالقادر، از عناصر گروهک تروریستی جیش‌الظلم به دار مجازات آویخته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه،  عمر درستاران یکی از عناصر مسلح گروهک تروریستی جیش‌الظلم بود که کار پشتیبانی از تیم‌های عملیاتی گروهک را انجام می‌داد. 

براساس مفاد پرونده، وی یکی از عناصر کلیدی بود که اقداماتی از قبیل تهیه محل اسکان اعضای گروهک، تسهیل ورود اشرار به خاک کشور، جابجایی اشرار و تیم‌های عملیاتی برای انجام اقدامات تروریستی، جانمایی افراد در محل‌های مناسب جهت حمله، تهیه مهمات و سلاح و شناسایی مقر‌های نظامی را انجام می‌داد.

حمله تروریستی به مقر انتظامی شهرستان راسک، حمله به مقر سپاه شهرستان راسک، حمله به پایگاه پارود، حملات تروریستی به مقر‌های نظامی در فروردین سال ۱۴۰۳ در شهرستان چابهار از طریق پشتیبانی عمر درستاران انجام شده است.

نامبرده در اقاریر خود با قبول اقدام تروریستی انجام شده گفته است: «از طریق یکی از دوستانم با گروهک آشنا شدم، او عضو گروهک بود. برای تهیه سلاح به یکی از کشور‌های همسایه رفتیم، فردی به نام جاسم سربازی ما را به یک خانه برد. به ما گفتند می‌خواهند به مقر‌های نظامی حمله کنند و ...».

براساس اقاریر محکوم‌علیه، از وی خواسته شده است خانه‌ای اجاره کند و تلفن همراهی در اختیار وی قرار داده‌اند و طریقه استفاده از آن را نیز آموزش داده‌اند تا مورد شناسایی نیرو‌های امنیتی قرار نگیرد.

در یکی از عملیات‌های تروریستی، نامبرده ماموریت یافته ۷ تروریست را برای حمله به پاسگاه انتظامی راسک تحویل گرفته و در خانه‌ای امن اسکان دهد.

برای اجرای عملیات تروریستی، ۷ سلاح کلاش، ۲ قبضه سلاح ام۱۶، و ۱۰ کیلو گرم مواد منفجره تحویل محکوم‌علیه شده و در اختیار تروریست‌ها شده است.

در حمله تروریستی گروهک جیش‌الظلم به پاسگاه انتظامی شهرستان راسک ۱۱ نفر از سربازان و ماموران انتظامی شهرستان راسک به شهادت رسیدند.

همچنین عملیات تروریستی همزمان به کلانتری، دریابانی و مقر سپاه پاسداران شهرستان چابهار و سپاه راسک که با پشتیبانی عمر انجام شد. 

عمر درستاران در اقاریر خود گفته است برای انجام این عملیات‌ها ۱۸ نفر از اشرار را تحویل گرفته و آنها را برای انجام عملیات‌های تروریستی سازماندهی کرده است. 

در این عملیات‌های تروریستی تعدادی از نیرو‌های حافظ امنیت و مردم عادی از جمله چندین کودک به شهادت رسیدند.

در نهایت، پس از رسیدگی قضایی به پرونده، عمر درستاران به اتهام بغی، عضویت در گروه باغی موسوم به جیش‌الظلم و معاونت در بغی از طریق تسهیل قیام مسلحانه گروهک (اقدام بر روی مقر سپاه شهرستان راسک و چابهار) به نحو تسلیح عناصر عملیاتی گروهک، انتقال به خانه امن و فراهم‌کردن امکانات و مقدمات فعالیت اعضای آن و جابه‌جایی نیرو‌های تروریستی به اعدام محکوم شد.

پس از صدور حکم در دادگاه و تایید و ابرام آن در دیوان عالی کشور حکم صادره صبح امروز اجرا شد.

برچسب ها: اعدام ، قوه قضاییه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
اتش جهنم ، همراه ابدی این خیانتکار
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
خوبه اعدام شد به درک واصل شد زمین باید پاک بشه از شر این موجودات شیطان صفت تروریست
۰
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
کشوری که تروریستها رو تجهیز میکنه پاکستانه...
دشمن شیعه پاکستانه ...
بعد میشن میانجی با امریکا؟؟؟
حرامزاده ها
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
وطن فروش و تجزيه طلب! به اين دو دسته رحم نكنيد.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
چهره این بنده خدا هیچ مشکلی ندارد. امیدوارم خداوند متعال از گناهان همه از جمله بنده حقیر و نیز همین بنده خدا درگذرد.
۶
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
نعله الله علیه به درک واصل بشه
۴
۴۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
چقدر قیافه عقده گشا و شیطانی داره
خوبه راجع به تحصیلات ایشان و انگیزه از تروریست بودن او چیه بوده
در چه خانواده وووووو
۶
۳۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
این قبیل افراد خانواده ندارند. عمدتا حرامزاده اند. آدم حلال زاده در جنایت بمب نمی‌گذارد و جمعیت را به رگبار نمی‌بندد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
الحمدالله
دو دنیا را چه اسان باختی
فکر کنم یکبار هم قران نخوانده باشی
در قران امده .اگر یک نفر ادم بیگناه را بکشی
انگاری همه انسانها را کشتی
۵
۳۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
لعنت خدا بر هیچی وطن فروش و برده خارجی
Iran (Islamic Republic of)
بهنام
۱۵:۲۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
بلوچستان شده بکش بکش.
۴
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
بلوچستان شده مأمن تروریست های که راحت لانه کردند و سالها نادیده گرفته شده این ترورها
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
سزای وطن فروش فقط مرگه
۴
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
برات
۱۳:۳۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
این‌ کشورملعون‌ پاکستان منافق‌ است
۶
۴۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
چقدر کریه المنظر وزشته ملعون
۵
۵۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
لعنت الله
۴
۵۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
باید مثل سگ میکشین این بیشرف را قیافه عنترشو
۴
۵۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۵
آقا جان !
چرا به حیوان زبان بسته جفا میکنی ؟!
سگ حیوان با وفا و مفید است. این تروریست‌های وهابی نجاست سگ هستند .
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