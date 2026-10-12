باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود گودرزی با تأکید بر اهمیت برگزاری رویداد‌های بین‌المللی اقتصادی در معرفی توانمندی‌های استان‌های کشور، شیراز اکسپو ۲۰۲۶ را فرصتی برای توسعه همکاری‌های تجاری، تسهیل سرمایه‌گذاری و تقویت پیوند میان ظرفیت‌های تولیدی ایران و بازار‌های هدف دانست.

او افزود: برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی اقتصادی در شرایطی که رقابت برای جذب سرمایه، توسعه صادرات و دستیابی به بازار‌های جدید بیش از گذشته اهمیت یافته است، می‌تواند زمینه‌ای مؤثر برای بازتعریف جایگاه استان‌های ایران در عرصه اقتصاد منطقه‌ای فراهم کند.

معاون استاندار فارس بیان داشت: شیراز اکسپو ۲۰۲۶، رویدادی است که اهمیت آن را باید در فرصت‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی و ظرفیت آن برای شکل‌دهی به همکاری‌های پایدار جست‌و‌جو کرد.

گودرزی با اشاره به جایگاه چنین رویداد‌هایی در مسیر توسعه اقتصادی اظهار کرد: امروز معرفی ظرفیت‌های اقتصادی کشور به شیوه‌ای هدفمند و متناسب با نیاز‌های بازار‌های داخلی و خارجی، ضرورتی انکارناپذیر است. استان‌های ایران از توانمندی‌های قابل‌توجهی در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و خدمات برخوردارند، اما بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها به ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و شبکه‌های تجاری وابسته است.

او افزود: نمایشگاه‌های تخصصی می‌توانند فاصله میان ظرفیت‌های موجود و فرصت‌های بالفعل اقتصادی را کاهش دهند. در چنین فضاهایی، فعالان اقتصادی امکان می‌یابند ضمن معرفی توانمندی‌های خود، شرکای تجاری تازه‌ای شناسایی کنند، زمینه همکاری‌های مشترک را بسنجند و برای حضور مؤثرتر در بازار‌های هدف برنامه‌ریزی داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به اهمیت میزبانی شیراز از یک رویداد اقتصادی بین‌المللی بیان کرد: فارس به دلیل موقعیت جغرافیایی، پیشینه فرهنگی و برخورداری از ظرفیت‌های متنوع تولیدی و خدماتی، قابلیت ایفای نقشی مؤثر در گسترش تعاملات اقتصادی کشور را دارد. برگزاری رویدادی در ابعاد شیراز اکسپو می‌تواند زمینه معرفی این توانمندی‌ها را فراهم کند و در کنار آن، فرصت مناسبی برای آشنایی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با قابلیت‌های سایر استان‌های ایران باشد.

او ادامه داد: توسعه اقتصادی کشور نیازمند نگاه شبکه‌ای به ظرفیت‌های استانی است. هیچ استانی را نمی‌توان جدا از مجموعه توانمندی‌ها، زیرساخت‌ها و مزیت‌های مناطق دیگر ارزیابی کرد. شکل‌گیری همکاری میان استان‌ها در زمینه تولید، تأمین مواد اولیه، فرآوری، حمل‌ونقل و صادرات می‌تواند به تکمیل زنجیره‌های ارزش و افزایش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.

گودرزی همچنین ضرورت توجه به نتایج عملی رویداد‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: موفقیت یک نمایشگاه بین‌المللی صرفاً به میزان استقبال از آن یا گستردگی حضور شرکت‌کنندگان وابسته نیست؛ بلکه باید دید چه تعداد ارتباط مؤثر تجاری شکل گرفته، چه فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری شناسایی شده و چه میزان از مذاکرات انجام‌شده به همکاری‌های اجرایی منتهی می‌شود.

او افزود: برای دستیابی به چنین نتایجی، پیگیری مستمر مذاکرات، رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران، تسهیل فرایند‌های اداری و فراهم‌کردن بستر‌های لازم برای فعالیت بخش خصوصی اهمیت ویژه‌ای دارد. استمرار ارتباط میان برگزارکنندگان، شرکت‌کنندگان و نهاد‌های مسئول می‌تواند دستاورد‌های اولیه نمایشگاه را به فرصت‌هایی ماندگار برای اقتصاد تبدیل کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، تقویت صادرات غیرنفتی، افزایش ارزش افزوده محصولات داخلی و گسترش ارتباط با بازار‌های منطقه‌ای از اولویت‌های مهم اقتصادی کشور به شمار می‌رود. رویداد‌هایی مانند شیراز اکسپو، در صورت برخورداری از برنامه‌ریزی هدفمند و سازوکار مشخص برای پیگیری توافق‌ها، می‌توانند در تحقق این اهداف نقش‌آفرین باشند.

او در پایان تأکید کرد: آینده چنین رویداد‌هایی به میزان توانایی آنها در ایجاد پیوند‌های اقتصادی پایدار وابسته است. اگر ظرفیت‌های معرفی‌شده در نمایشگاه به همکاری‌های مشترک، سرمایه‌گذاری مولد و توسعه بازار‌های صادراتی منجر شود، شیراز اکسپو می‌تواند فراتر از یک گردهمایی اقتصادی، به الگویی برای هم‌افزایی توانمندی‌های استانی و تقویت جایگاه ایران در مناسبات اقتصادی منطقه تبدیل شود.

منبع: استانداری فارس