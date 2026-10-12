باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از روستا‌های اطراف مانند الغور، دو قلعه، احمد آباد، چشمه روغنی، یخدان، رزمگاه، محسن آباد، شاهان گرماب و تعدادی روستا‌های از توابع شهرستان فریمان استان خراسان رضوی گاز رسانی نشدند و اهالی این روستا‌ها مجبورند از کپسول گاز استفاده کنند. این موضوع با توجه به اینکه روز‌های سرد پاییز را سپری می‌کنیم و با توجه به بارش های نعمت الهی مشکلات شهروندان را دوچندان کرده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام برخی از روستاهای شهرستان فریمان استان خراسان رضوی مانند الغور، دو قلعه، احمد آباد، چشمه روغنی، یخدان، رزمگاه، محسن آباد، شاهان گرماب و تعدادی روستای دیگرگاز رسانی نشدند و از کپسول گاز استفاده می کنند. خواهش می کنم صدای ما را به گوش مسئولان برسانید. ممنونم