باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر باقری- در ابتدای نشست اصغر رحیمی، سرپرست کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ضمن تشریح مشکلات میزبانی در کشور ژاپن گفت: من از زمانی که به عنوان سرپرست کاروان بازی‌های آسیایی انتخاب شدم در مصاحبه‌ای گفتم که شرایط برگزاری در کشور ژاپن شرایط دشواری است به دلیل اینکه استان آی چیناگویا مدعی شده بود که می‌تواند این مسابقات را میزبانی کند، اما شرایط نشان می‌داد با توجه به تجربه‌ای که بنده در سرپرستی کاروان‌های ایران دارم میزبانی در این شرایط بسیار دشوار است.



وی ادامه داد: به هر حال با وجود اینکه پیش‌بینی کرده بودیم مشکلات وجود دارد، اما از وعده‌ای هم که داده بودند باز هم مشکلات بیشتر بود و مشکل اسکان مشکل انتقال ورزشکاران به محل برگزاری مسابقات در همان بدو ورود مشهود بود.



علی نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک نیز گفت: به هر حال ما از در شرایطی که از خرداد سال گذشته برای ما به وجود آمده بود و در شرایط جنگی بودیم مشکلات زیادی داشتیم و قصد داشتیم با اعزام یک کاروان قدرتمند دل مردم رو شاد کنیم و این کار مختص به یک گروه نبود و همه در آن سهیم بودند از هیئت‌های شهرستانی و ادارات تا فدراسیون‌ها خود ورزشکاران و وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک دخیل بودند. به هر حال ما در این دوره از رقابت‌های آسیایی موفق شدیم نتایجی بهتر از بازی‌های آسیایی گذشته به دست بیاوریم و یک رتبه نسبت به دوره قبل در جایگاه آسیایی ارتقا پیدا کردیم.



علی نژاد ادامه داد: در بخش باغبان ما قبل از انقلاب یک مدال طلا در بازی‌های آسیایی داریم، اما از بعد از انقلاب تا بازی‌های ناگویا ۴ طلا داشتیم و در این دوره سه مدال طلا به دست آوردیم که در دو رشته‌ای بود که ما تاکنون مدال طلا نگرفته بودیم و این نشان می‌دهد که ما از مرحله اعزام آزمایشی بانوان گذشته‌ایم و برای کسب مدال به میدان می‌رویم در بازی‌های جوانان بحرین نیز بانوانمان نشان دادند پتانسیل مدال آوری دارند و این برای آینده امید بخش است.

ظرفیت‌های جدیدی در ورزش کشور ایجاد شد و رشته‌های جدید به سبد مدال آوری ایران اضافه شد و این نویدبخش آینده روشن برای ورزش ایران است. برخی دختران ما برای اولین بار در برخی رشته‌ها مثل ژیمناستیک ترامپولین حضور داشتند و در پدل وضعیت خوبی داشتیم و توانستیم برای اولین بار در این مسابقات حضور داشته باشیم و مدال برنز بگیریم ،تکواندو کشتی وزنه‌برداری رویینگ و ووشو ما ۲۱ رشته مدال گرفتیم و این بیشترین تنوع مدال در رشته‌های مختلف و گستردگی مدال در رشته‌های مختلف در بازی‌های آسیایی بوده است.

وی افزود: ما از لحاظ تعداد نفرات کاروان رتبه چهاردهم رو داشتیم و کمیت کاروان در حد متوسط بود و نسبت به کشور‌های دیگر ورزشکار کمتری داشتیم، اما از لحاظ مدال آوری انتظارات برآورده شد و نشان می‌دهد کاروان کیفی اعزام شده است.

وی گفت: ما باید از شرایط موجود استفاده کنیم و ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کنیم باید استعدادیابی علمی کنیم حرکت ما در بازی‌های آسیایی رو به جلو بود و باعث خوشحالی مردم شد، اما برای اینکه بتوانیم در لس آنجلس موفق باشیم و در بازی‌های آسیایی آینده که در قطر است موفق باشیم نیاز به کار بیشتر و بیشتر داریم باید این زنجیره موفقیت را محکم‌تر پیش ببریم.

مهدی علی‌نژاد درباره حواشی ایجادشده پیرامون کفش یکی از ورزشکاران و اعتراض‌های مطرح‌شده نسبت به قانونی بودن آن اظهار داشت که بررسی تجهیزات تخصصی ورزشکاران در درجه نخست بر عهده فدراسیون‌های ورزشی است و این مجموعه‌ها باید پیش از حضور ورزشکاران در مسابقات، از انطباق تجهیزات با مقررات اطمینان حاصل کنند.

وی با اشاره به اینکه هر رشته ورزشی قوانین و ضوابط فنی خاص خود را دارد، توضیح داد که کمیته ملی المپیک امکان بررسی جزئیات تخصصی تمامی رشته‌ها و تجهیزات مورد استفاده ورزشکاران را ندارد. به همین دلیل، فدراسیون‌ها باید با شناخت دقیق مقررات بین‌المللی، نظارت لازم را بر تجهیزات ملی‌پوشان داشته باشند تا از بروز اتفاقات مشابه جلوگیری شود.

دبیر کمیته ملی المپیک با اشاره به ویژگی‌های فنی کفش مورد بحث تأکید کرد که موضوع مطرح‌شده، بی‌کیفیت بودن کفش نبود، بلکه مشخصات فنی آن و میزان انطباقش با قوانین مورد اعتراض قرار گرفته بود. به گفته وی، کفش مورد استفاده ورزشکار از کیفیت بالایی برخوردار بوده، اما مسئله اصلی به ویژگی‌هایی مربوط می‌شد که می‌توانست بر عملکرد ورزشی او تأثیر بگذارد و با ضوابط مسابقات مغایرت داشته باشد.

علی‌نژاد همچنین به این نکته اشاره کرد که ورزشکار اعلام کرده بود با کفش مورد نظر احساس راحتی می‌کند، اما ظاهراً از محدودیت‌های قانونی آن اطلاع نداشته است. از نگاه وی، همین موضوع اهمیت آگاهی فدراسیون‌ها از مقررات تخصصی و بررسی دقیق تجهیزات پیش از رقابت‌ها را دوچندان می‌کند.

ناکامی در کسب مدال، اتفاقی تلخ برای ورزشکاران است

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به شرایط ورزشکاری پرداخت که با وجود تلاش و شایستگی، نتوانسته بود به نتیجه مورد انتظار دست پیدا کند. علی‌نژاد با اشاره به اهمیت مدال‌آوری در ورزش قهرمانی اظهار داشت که ارزشمندترین دستاورد برای یک ورزشکار، رسیدن به موفقیتی است که برای آن ماه‌ها و سال‌ها تلاش کرده است.

وی تأکید کرد ورزشکاران با هدف کسب مدال و ثبت افتخار برای کشورشان وارد رقابت‌ها می‌شوند و زمانی که به دلیل اتفاقی خارج از انتظار، فرصت رسیدن به این هدف را از دست می‌دهند، شرایط دشواری را تجربه می‌کنند. از این منظر، جلوگیری از بروز مشکلاتی که با بررسی دقیق‌تر تجهیزات و رعایت مقررات قابل پیشگیری هستند، اهمیت زیادی دارد.

امنیت ورزشکاران، اولویت تصمیم‌گیری درباره اعزام‌ها

دبیر کمیته ملی المپیک در ادامه درباره احتمال اعزام تیم‌های ملی به مسابقات پیش رو، با اشاره به شرایط نامشخص منطقه و وضعیت سفرهای بین‌المللی گفت تصمیم‌گیری در این زمینه به بررسی شرایط و تحولات پیش رو نیاز دارد.

علی‌نژاد با بیان اینکه وضعیت منطقه، از جمله شرایط عربستان و روند تحولات مرتبط با جنگ، در ارزیابی شرایط اعزام‌ها مؤثر است، تأکید کرد در مقطع فعلی نمی‌توان درباره تمام برنامه‌ها نظر قطعی داد و باید شرایط در روزهای آینده به‌دقت بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد سلامت و امنیت ورزشکاران و اعضای کادر فنی مهم‌ترین اولویت کمیته ملی المپیک است و هرگونه تصمیم درباره حضور تیم‌ها در مسابقات باید با در نظر گرفتن شرایط موجود و پس از بررسی جوانب مختلف اتخاذ شود.

توضیح علی‌نژاد درباره شرایط تیم‌های ملی بانوان

علی‌نژاد همچنین درباره وضعیت تیم‌های ملی بانوان و احتمال اضافه شدن برخی ورزشکاران به ترکیب رقابت‌ها توضیح داد که تصمیم‌گیری‌ها بر اساس عملکرد ورزشکاران، شرایط آماده‌سازی و زمان‌بندی مسابقات صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در برخی موارد، شرایط مطلوب برای آماده‌سازی ورزشکاران فراهم نبوده و تغییراتی نیز در کادر فنی و روند آماده‌سازی ایجاد شده است، گفت زمان‌بندی مسابقات و پایان رقابت‌های برخی اعضای کاروان نیز در تصمیم‌گیری‌ها مؤثر بوده است. بر همین اساس، ارزیابی عملکرد و شرایط واقعی ورزشکاران مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

وضعیت آماده‌سازی تیم ملی فوتبال امید

دبیر کمیته ملی المپیک در بخش پایانی صحبت‌های خود به مشکلات آماده‌سازی تیم ملی فوتبال امید اشاره کرد و گفت وقتی مربی به بازیکنان مورد نیاز خود دسترسی ندارد، طبیعتاً شرایط برای آماده‌سازی مطلوب تیم دشوار می‌شود.

وی با یادآوری اظهارات امیدرضا روانخواه، سرمربی وقت تیم ملی فوتبال امید، درباره مشکلات پیش از اعزام، تأکید کرد که آماده‌سازی و برنامه‌ریزی تیم در درجه نخست بر عهده فدراسیون فوتبال است و این مسئولیت باید از ابتدا تا انتها به‌صورت منظم دنبال شود.

علی‌نژاد در عین حال توضیح داد که کمیته ملی المپیک برای کاهش مشکلات و فراهم کردن شرایط مناسب تلاش کرده است؛ از جمله اینکه برای ورود بازیکنان از مسیرهای جایگزین اقداماتی انجام شد تا آنها در نخستین فرصت به تیم ملحق شوند و امکانات لازم برای حضورشان فراهم باشد.وی در پایان بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان فدراسیون‌ها و نهادهای مسئول تأکید کرد و یادآور شد که برنامه‌ریزی دقیق، رعایت ضوابط تخصصی و توجه به شرایط ورزشکاران می‌تواند از بروز مشکلات در مسیر آماده‌سازی و حضور در رقابت‌های مهم جلوگیری کند.

توضیحات مهدی علی‌نژاد درباره دستاوردهای دیپلماسی ورزشی ایران و بازگشت به کرسی‌های بین‌المللی



علی‌نژاد با اشاره به دستاورد‌های دیپلماسی ورزشی ایران گفت: کشورمان پس از کسب کرسی‌های متعدد در نهاد‌های ورزشی آسیا، پس از ۲۱ سال به کرسی عضویت در کمیته بین‌المللی المپیک بازگشت و اخیراً نیز پس از هشت سال، عضویت در هیئت اجرایی سازمان همبستگی ورزش کشور‌های اسلامی را به دست آورد.

وی با اشاره به عضویت ۵۷ کشور در این سازمان تأکید کرد: این جایگاه فرصتی ارزشمند برای تقویت روابط ورزشی ایران با کشور‌های اسلامی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی از طریق ورزش است.







