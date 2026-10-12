رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران جزئیات طرح «چشم روشنی» برای نوزادان متولد ۱۴۰۵ را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی- نشست خبری مشترک عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران و مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران صبح امروز برگزار شد، مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در ابتدای این نشست با بیان اینکه به دنبال این هستیم شهر برای زنان و خانواده امنیت و سهولت بیشتری داشته باشد، گفت: بسته ایجاد ۱۲۰ اتاق مادر و کودک و سایر خدمات و امکانات دیگری که برای مادران و کودکان پیش بینی شده در آینده اطلاع رسانی خواهد شد. بسته چشم روشنی یکی از این بسته‌ها به شمار می‌رود.

وی افزود: کودکان متولد ۱۴۰۵ از این پس بر اساس سنت ایرانی و مبنای قرآنی، از سوی شهرداری تهران چشم روشنی دریافت خواهند کرد و بسته‌هایی را برای مادران شارژ خواهد کرد و خدمات مختلفی را در این قالب به آنها ارائه می‌کند.

اردبیلی با بیان اینکه بسته از مهرماه امسال فعال شده و تا دو سالگی هر ماه شارژ خواهد شد، خاطرنشان کرد: اعتبارات از محل کدپروژه‌های مادر و کودک پیش بینی شده، اما در ادامه پس از اجرای این طرح به صورت پایلوت، در سال آینده بودجه دقیقی برای آن پیش بینی خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: از زمان اعلام رونمایی این بسته، کیف پول تمام ۳۳ هزار مادری که از فروردین ماه تا مهرماه صاحب فرزند شدند در حساب شهرزاد آنها شارژ شد. به محض اینکه مادران وارد سامانه می‌شوند و با کدملی این حساب را فعال کنند، حساب آنها شارژ می‌شود و امکان خرید برای آنها فراهم خواهد شد. از این میزان ۱۹ هزار نفر از حساب خود استفاده کردند.

اردبیلی با بیان اینکه هر ماه حساب شهرزاد مادران بین ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان شارژ خواهد شد، خاطرنشان کرد: این رقم در سه بخش هزینه خواهد شد که به مدیریت خانواده‌ها بستگی دارد. بسته برای تمام مادران و کودکان متولد شده شارژ می‌شود و تفاوتی ندارد که کودک فرزند چندم آن خانواده است.

وی همچنین تصریح کرد: از کل اعتبار ۲.۵ میلیون تومان برای خرید از میادین میوه و تره بار و فروشگاه شهروند، ۵۰۰ هزار تومان بسته فرهنگی و ۵۰۰ هزار تومان بسته سلامت است. برای افراد دهک ۱ تا ۳ ماهانه یک میلیون تومان برای سلامت شارژ می‌شود. در مجموع می‌توان گفت در طول سال ۶ میلیون تومان برای سلامت و ۶ میلیون تومان برای بسته فرهنگی شارژ خواهد شد و این رقم نمی‌سوزد و در طول سال قابل استفاده است.

اردبیلی با بیان اینکه ثبت احوال آمار موالید مراکز درمانی شهر تهران را ارائه داده و احراز هویت جدیدی نیاز نبوده است، خاطرنشان کرد: برای متولدین جدید باید کدملی و کدپستی محل زندگی و کار پدر و مادر باید در سامانه شهرزاد به ثبت برسد. اگر ثبت احوال اتباع را به عنوان شهروند تهرانی اعلام کند، ما منعی در ارائه خدمات نداریم.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران تأکید کرد: خانواده فرزندی که به هر دلیلی در شهر دیگر متولد شده، اما خانواده آنها در تهران ساکن هستند، می‌توانند با پشتیبانی ارتباط برقرار کنند و با ثبت کدملی و کدپستی محل سکونت، از این طرح بهره‌مند شوند.

اردبیلی با بیان اینکه این طرح کاملاً در اختیار شهرداری تهران است، تصریح کرد: طرح اسپانسری ندارد و کل طرح توسط شهرداری تهران اجرا می‌شود. قاعدتا مسائل عنوان شده در مورد تأمین منابع مالی طرح از تراکم فروشی درست نیست. منابع مالی آن به بودجه دولتی و بودجه نفتی نیست و از طریق درآمد‌های شهر تهران هزینه می‌شود.

بازسازی مجموعه ورزشی ۱۲ هزار نفری آزادی

عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در نشست خبری مشترک با مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، در مورد مسائل مطرح شده از سوی یکی از اعضای شورا مبنی بر سلب مسئولیت های مرتبط با فضای سبز از مناطق و به دنبال آن خشک شدن درختان، خاطرنشان کرد: شورای شهر نهاد بالادستی و ناظر ماست و حق اظهارنظر دارند و می توانند نکات مختلف را مطرح کنند. من از عضو شورا که این موارد را مطرح کرد، دعوت می کنم با کارشناسان بی طرف در این زمینه و ما از این بوستان بازدید کنیم و سخنان آنها را با حضور اصحاب رسانه بشنویم. بخشی از اتفاقات رخ داده برای این بوستان به دوره ای برمی گردد که ایشان هم در آن دوره مسئولیت داشتند.

وی افزود: ساخت و سازهای پرشتاب در آن دوره از دلایل خشک شدن درختان است. ما پیشنهاد می کنیم به همراه هم از این بوستان بازدید کنیم و کارشناسان محیط زیست و جنگل داری نظرات خود را ارائه دهند تا ببینیم اشکال کار مربوط به چه مقطعی است و چه راهکارهایی دارد. دلایل و مقصران آن روشن است و با حضور کارشناسان قطعاً مشخص خواهد شد که دلایل و راهکارهای آن چیست و آیا مدیریت شهری برای رفع این مشکلات اقدامی کرده است یا خیر؟

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه ساختمان های مسکونی انبوهی در دوره ای به صورت فزاینده ای ساخته شد، تصریح کرد: قطعاً کارشناس آب منطقه در آن دوره نمی توانست جلوی این ساخت و ساز را بگیرد.

تفاوت دیدگاهی در مورد مدیریت هیئت امنای محلات از قبل وجود داشته است

محمدخانی در رابطه با وضعیت هیئت امنای محلات، تصریح کرد: تفاوت دیدگاهی در مورد مدیریت هیئت امنای محلات از قبل وجود داشته است. شهرداری تهران اصرار دارد که برابر با قانون عمل کند و طبیعتاً نمی تواند به اقداماتی تن بدهد که خلاف صریح قوانین است.

وی اضافه کرد: آنطور که از رویه رئیس شورا خبر دارم، خط قرمز شورای شهر و رئیس شورا بر مبنای تصریح قانون ورود به حوزه اجراست. شورا به لحاظ قانونی نمی تواند و نباید در حوزه اجرا ورود کند و این اقدام را هم انجام نمی دهد. آقای چمران بارها نسبت به این موضوع تذکر داده است. در مورد هیئت امنای محلات نیز بحث همین است و تفاوت دیدگاه موجود با مراجعه به قانون کاملاً روشن است که چه اقداماتی باید در هیئت امنا انجام شود.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه برنج وارداتی هندی و پاکستانی و گوشت وارداتی بهترین و با کیفیت ترین برندهای وارداتی است، اظهار کرد: کالاهای داخلی در حال عرضه در طرح تورم صفر نیز از بهترین برندها به شمار می رود.

محمدخانی گفت: ما تلاش کردیم در این شرایط پرفشار اقتصادی به مردم بگوییم که قیمت ها در ۶ ماه آینده ثابت می ماند و اصابتی به سفره مردم وارد نمی شود. هدف ما ایجاد آرامش برای مردم و برنامه ریزی آنها برای خرید کالاست.

رئیس جمهور دائماً از طرح تورم صفر حمایت می‌کند

وی با بیان اینکه رئیس جمهور دائماً از این طرح حمایت می کند، یادآور شد: رئیس جمهور با جزئیات از طرح مطلع است و اعلام کرده که طرح در دیگر شهرها هم برگزار شود. بنده متوجه تفاوت بین سخنان رئیس جمهور و آنچه در رسانه های دولتی مطرح می شود، نیستم.

محمدخانی با تأکید بر اینکه ما می خواهیم به مردم بگوییم در ۱۲ قلم کالای اساسی در ماه های آینده هیچ گونه افزایش قیمت نخواهیم داشت، تصریح کرد: در این شرایط جنگی و تحریم ها و محاصره ها هدف ما این است که خیال شهروندان راحت باشد.

وی افزود: دولت امروز به شکل گسترده ای واردات برنج را دنبال می کند. گزارش روز گذشته دولت نشان می دهد که شاهد واردات انبوه برنج هستیم. شهرداری هم همین کار را انجام می دهد.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه شهروندان می توانند این اقلام ثابت را از کالابرگ خریداری کنند، تصریح کرد: این خرید در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های شهروند از کالابرگ صورت می گیرد. هنوز این شکل از خرید در سامانه شهرزاد فعال نشده است.

سخنگوی شهرداری تهران درخصوص بازسازی برخی از مجموعه ها و ساختمان های غیرمسکونی از جمله مجموعه ورزشی آزادی گفت: مسئولیت بازسازی خانه های مسکونی بر عهده شهرداری تهران بوده که با سرعت انجام شده و آن چیزی که شهرداری به صورت داوطلبانه به عهده گرفت و بعد تبدیل به یه یک تکلیف قانونی شد مربوط به خانه های مسکونی بود. در مورد ساختمان های مرتبط با نهادهای دولتی بازسازی بر عهده مجموعه های مرتبط است. اما شهرداری آمادگی ارائه تسهیلات و ظرفیت هایی از طریق کمیسون ماده پنج قابلیت انجام دارد را خواهد داشت.

محمدخانی بیان کرد: در جلسه امروز صبح کمیسیون ماده پنج، تمام اقدامات شهرداری در موضوع بازسازی مورد تایید این کمیسیون قرار گرفت و یک سند به روز در این زمینه داریم. به درخواست دولت با استفاده از ظرفیت مصوبه ۷۱۶ در کمیسیون ماده پنج، بر اساس مدلی که شهرداری برای بازسازی خانه ها پیشنهاد داده بود ، بازسازی چند مجموعه به شهرداری واگذار شد که یکی از آن‌ها مجموعه ورزشی ۱۲ هزار نفری آزادی است. بازسازی تخریب ها در سه دانشگاه شهید بهشتی، شریف و یکی دیگر از دانشگاه های شهر تهران به شهرداری واگذار شده است. همچنین بازسازی خانه‌های تاریخی نیز به عهده شهرداری واگذار شد در این موضوعات، بازسازی برخی از مجموعه را شهرداری داوطلب شد و برخی ها هم از طرف دولت پیشنهاد شد.

وضعیت پارک جنگلی چیتگر مرتبط با شرایط فعلی نیست

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت پارک جنگلی چیتگر گفت: درباره پارک جنگلی چیتگر ، اولا این تصاویر و نقشه هایی که منتشر می شود تصاویری ناراحت کننده است. اما توجه داشته باشیم که این مشکلات در چند ماه اخیر اتفاق نیفتاده و حاصل مجموعه ای از اشتباهات و ترک فعل های بیش از دو دهه گذشته است. در بازدید هایی که داشتیم کارشناسان اذعان داشتند که ریشه بسیاری از این اتفاقات مربوط به نوع شهرسازی در دهه هشتاد و اویل دهه ۹۰ در منطقه ۲۲ است و مرتبط با شرایط فعلی نیست. شهرداری در این دوره اقدامات متعددی برای جبران مسائل قبلی انجام داده است.

محمدخانی بیان کرد: در این مورد، بحث کاشت نهال های جدید را در پنج سال گذشته داشتیم. قطع درخت هایی که در تصاویر منتشر شده می بینید با نظر سازمان منابع طبیعی به دلیل آفت زدگی درختان و برای جلوگیری از توسعه این آفت ها به درختان سالم انجام می شود. از جهت نظارت و نظریه کارشناسی و بررسی موضوع به عهده منابع طبیعی است و شهرداری به عنوان‌ کارفرما در این بخش کمک می کند. حدود ۴۰ کیلومتر لوله گذاری برای بازچرخانی آب‌ از طریق تصفیه پساب را انجام دادیم و بخشی از پارک را احیا کردیم. در مجموع یک مساله کوتاه مدت امروز و دیروز نیست و ریشه در دو تا سه دهه گذشته دارد و اصلاحات این مشکل زمان‌بر خواهد بود و تا سالها طول خواهد کشید.

طرح تی.او.دی یکی از کارآمدترین شیوه‌ها در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا است

وی در خصوص اعتراض سوده نجفی عضو شورا به طرح تی.او.دی عنوان کرد: این اعتراض در باره تی‌.او.دی مایه تعجب شد. این طرح به عنوان شیوه نوین و علمی در حوزه توسعه شهر و مباحث شهرسازی یک ظرفیت پذیرفته شده در میان دانشگاهیان و متخصصین حوزه شهرسازی است و کارآمدترین شیوه در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا است. تعجب کردیم که این اعتراض انجام شد ما فکر می کردیم این طرح مورد توجه و تقویت بیشتر قرار می گیرد.

سخنگوی شهرداری تهران اضافه کرد: احتمالا گفتگو با کارشناسان بیشتر به ایشان کمک می‌کند و شهرداری هم این آمادگی را دارد که در بحث کارشناسی این ظرفیت را در اختیار ایشان قرار دهد.

محمدخانی درباره تورم صفر و غیر فعال بودن غرفه های مخصوص طرح در فروشگاه های شهروند بیان کرد: اعلام کردیم که این طرح در ۱۰۸ میدان تره بار و ۱۸ فروشگاه شهروند اجرا می شود و طبیعتا در سایر مجموعه های تره بار و شهروند اجرا نمی شود. گرچه این تعداد مجموعه ها هم در آبان ماه افزایش پیدا می‌کند. درباره فروشگاه شهروند، فعلا اولویت برای این فروشگاه ها خرید از طریق سامانه شهرزاد است و به زودی مشکل خرید حضوری از طریق فروشگاه شهروند نیز حل خواهد شد.