آرامگاه حافظ شیرازی همزمان با بیستم مهرماه، روز بزرگداشت این شاعر نامدار، با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و دوستداران شعر و ادب گلباران شد.ّ

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آرامگاه حافظ شیرازی صبح دوشنبه، همزمان با بیستم مهرماه و روز بزرگداشت این شاعر نامدار، با حضور نیره محمدی، رئیس اداره امور فرهنگی، مهدی احمدی، معاون فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و جمعی از دوستداران حافظ، گلباران شد.

بیستم مهرماه در تقویم رسمی کشور به نام حافظ شیرازی مزین شده است؛ شاعری که اگرچه نامش با شیراز پیوند خورده، غزل‌هایش مرز‌های زمان و جغرافیا را درنوردیده و به میراثی ماندگار در فرهنگ و ادب فارسی تبدیل شده است.

به مناسبت هفته بزرگداشت حافظ، مجموعه‌ای از برنامه‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی و هنری با حضور علاقه‌مندان و اهالی فرهنگ و ادب در شیراز برگزار می‌شود.

آرامگاه حافظ از هشتم مهرماه تا شامگاه یکشنبه میزبان رویداد مردمی «از شور عرفان تا راز غزل؛ از قونیه تا شیراز» بود و امشب نیز آیین رسمی بزرگداشت این شاعر بلندآوازه در حافظیه برگزار می‌شود.

همچنین نشست‌های علمی و پژوهشی هفته حافظ از فردا در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس آغاز خواهد شد.

برگزاری این برنامه‌ها فرصتی برای پاسداشت جایگاه ادبی و فرهنگی خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی و بازخوانی میراثی است که همچنان در زبان، اندیشه و زندگی ایرانیان جاری است.