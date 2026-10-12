عشایر، روایت زنده اصالت و سنت‌های دیرینه ایران‌اند. مردمانی که زندگی‌شان با طبیعت گره خورده و کوچ، بخشی از هویت و فرهنگ آنهاست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - در این قاب، گوشه‌ای از زندگی روزمره عشایر و سادگی دلنشین زیستن در دل کوهستان و طبیعت را به تماشا می‌نشینیم.

روایتی از مردمانی که میراث‌دار فرهنگ کهن این سرزمین‌اند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: زندگی عشایر ، ساده زیست
خبرهای مرتبط
روایتی از کوچ عشایر به مناطق قشلاقی + فیلم
پایان تقویم ییلاق؛ عشایر هرچه زودتر کوچ کنند
از زردکوه تا دماوند/ خروش عشایر بختیاری در خون‌خواهی امام شهید+تصاویر و فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اطلاعیه قطعی برق در شهرستان فرخشهر
آخرین اخبار
اطلاعیه قطعی برق در شهرستان فرخشهر
ایمنی آسانسور‌ها زیر ذره‌بین کمیته فنی استاندارد چهارمحال و بختیاری
نمد ایرانی در قاب شهرکرد؛ شهر برای جشنواره ملی آماده شد
یک روز با عشایر/ روایت اصالت در دل طبیعت+فیلم