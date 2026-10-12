زک یادگاری که درخواست پذیرش او از ۱۵ دانشگاه رد شده بود، حالا با جذب ۱۰ میلیون دلار سرمایه برای استارتاپ خود در حوزه هوش مصنوعی خبرساز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - زک یادگاری، کارآفرین آمریکایی ۱۹ ساله، در سال گذشته اعلام کرد که از میان ۱۸ دانشگاهی که برای پذیرش در آنها درخواست داده بود، ۱۵ دانشگاه درخواستش را رد کرده‌اند که دانشگاه‌هایی مانند هاروارد، ییل و استنفورد نیز در میان این مؤسسات بودند. 

این در حالی بود که او، طبق گزارش رسانه‌ها، معدل ۴ از ۴ و نمره ۳۴ در آزمون ACT داشت. او در نهایت در دانشگاه میامی تحصیل را ادامه داد.

از ساخت اپلیکیشن شمارش کالری تا جذب میلیون‌ها دلار سرمایه

یادگاری پیش‌تر یکی از بنیان‌گذاران اپلیکیشن «Cal AI» بود؛ برنامه‌ای که با استفاده از هوش مصنوعی و عکس غذا، میزان کالری آن را تخمین می‌زند. این اپلیکیشن در مدت کمتر از دو سال به بیش از ۱۵ میلیون بار دانلود رسید و درآمد سالانه آن از ۳۰ میلیون دلار فراتر رفت.

در مارس ۲۰۲۶، شرکت مای‌فیتنس‌پال (MyFitnessPal) این اپلیکیشن را خریداری کرد؛ هرچند مبلغ معامله به‌طور عمومی اعلام نشد. یادگاری در ژوئن همان سال از این شرکت جدا شد تا کسب‌وکار تازه‌ای را راه‌اندازی کند.

استارتاپ جدید او با نام «Persona» بر توسعه یک دستیار شخصی مبتنی بر هوش مصنوعی تمرکز دارد؛ ابزاری که قرار است در انجام کار‌های روزمره مانند پاسخ‌گویی به پرسش‌ها، مدیریت ایمیل‌ها، یادداشت‌برداری و برنامه‌ریزی سفر به کاربران کمک کند.

این شرکت همچنین در حال توسعه یک دستبند هوشمند با قیمت پیش‌بینی‌شده ۱۷۹ دلار است که عرضه آن برای دسامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است. برخلاف ابزار‌هایی که به‌طور مداوم صدا را ضبط می‌کنند، این دستبند قرار است با فشردن یک دکمه یا حرکت مچ دست فعال شود.

استارتاپ Persona تاکنون ۱۰ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است. این دور سرمایه‌گذاری را شرکت «Vine Ventures» رهبری کرده و کوری لوی، بنیان‌گذار Z Fellows، و شرکت Collective Global نیز در آن مشارکت داشته‌اند.

نسخه آزمایشی این دستیار هم‌اکنون از طریق پیام‌رسان iMessage در دسترس کاربران قرار دارد و به گفته یادگاری، چند هزار نفر از آن استفاده می‌کنند. او امیدوار است ابزار جدیدش بتواند بخشی از کار‌هایی را که کاربران روزانه با اپلیکیشن‌های مختلف انجام می‌دهند، در یک دستیار هوش مصنوعی گرد هم بیاورد.

منبع: خبرآنلاین

برچسب ها: کارافرینی ، هوش مصنوعی ، کارآفرین برتر
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