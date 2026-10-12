مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل گفت: جشنواره‌های گردو و انار به منظور معرفی محصولات باغی در شهرستان خلخال برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان جلیل جباری اظهار داشت: برابر هماهنگی‌های انجام یافته و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، چهارمین جشنواره گردوی کلور روز پنج‌شنبه ۲۳ مهر و سومین جشنواره انار نمهیل در ۳۰ مهرماه در شهرستان خلخال برگزار می‌شود.

او افزود: شهرستان خلخال از ظرفیت ویژه‌ای در حوزه گردشگری برخوردار است و جشنواره‌های بومی باید در راستای توسعه این صنعت از طریق معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌ها گام بردارند. 

مدیرکل میراث فرهنگی استان تاکید کرد: جشنواره‌های محلی باید با معرفی توانمندی‌های مناطق مختلف در جذب گردشگران موثر باشند و این دو جشنواره نیز در شهرستان خلخال هم محصولات باغی این مناطق را معرفی می‌کنند و هم در کنار آن به معرفی آداب، رسوم، صنایع‌دستی و فرهنگ بومی منطقه می‌پردازند.

جباری ادامه داد: توسعه گردشگری رویداد محور یکی از اهداف ما در سطح استان است و از ظرفیت‌های مختلف طبیعی، تاریخی، فرهنگی و صنایع‌دستی برای اجرای رویداد‌های گردشگری استفاده می‌کنیم تا در راستای توسعه متوازن گردشگری نقش ایفا کنیم.

منبع: میراث فرهنگی

برچسب ها: جشنواره گردو ، جشنواره انار ، معرفی جاذبه های گردشگری ، محصولات باغی خلخال
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