باشگاه خبرنگاران جوان -جعفر پورمختار، مدیرکل امور مالیاتی استان، در دیدار با محمد علی‌نژاد، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، ضمن تبریک انتصاب او، به ظرفیت‌های ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم برای جرم‌انگاری فرار مالیاتی و برخورد قانونی با متخلفان اشاره کرد.

وی با اشاره به مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری فرار مالیاتی در استان اظهار کرد: بخش عمده‌ای از این موارد به سوءاستفاده افراد سودجو از کارت‌های بازرگانی و ظرفیت‌های پیله‌وری و کولبری افراد کم‌بضاعت مربوط است؛ مسئله‌ای که به شکل‌گیری حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در استان انجامیده است.

پورمختار از تشکیل و ارسال ۲ هزار پرونده فرار مالیاتی به محاکم قضایی استان طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: نزدیک به یک‌هزار میلیارد تومان مالیات از محل رسیدگی به این پرونده‌ها وصول شده و وصول ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در مراحل مختلف پیگیری قرار دارد.

در ادامه، محمد علی‌نژاد با تأکید بر لزوم اتخاذ اقدام‌های مؤثر و بازدارنده برای مقابله با فرار مالیاتی، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با افراد و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی، بر شناسایی صاحبان اصلی کالا در پرونده‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین خواستار استفاده از همه ظرفیت‌ها و راهکارهای قانونی و اجرایی برای شناسایی عوامل اصلی این تخلفات شد.

او در بخش دیگری از سخنانش، توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی مشترک را ضروری دانست و گفت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند به کاهش ارجاع پرونده‌ها به محاکم قضایی و افزایش کارآمدی فرایندهای رسیدگی کمک کند.