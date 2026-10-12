باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد جعفری مدیرکل غله مازندران در جلسه شورای مدیران اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان با تأکید بر مسئولیت سنگین این مجموعه در تأمین کالا‌های اساسی و صیانت از بیت‌المال، گفت: تأمین گندم، پیگیری مستمر واردات کالا‌های اساسی از بنادر شمالی و توجه ویژه به حمل‌ونقل گندم و روغن، از اولویت‌های مهم مجموعه است و تحقق این اهداف، نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر با دستگاه‌های اجرایی استان است.

او با اشاره به اهمیت تسهیل حمل و توزیع کالا‌های اساسی، به‌ویژه آرد، بر ضرورت پیگیری مشکلات موجود و استفاده از همه ظرفیت‌ها در استان، از جمله بهره‌گیری از شرکت سوم در صورت نیاز، تأکید کرد و خواستار هماهنگی با کارگروه گندم، آرد و نان استان به منظور برنامه ریزی و جلوگیری از اختلال در روند جابه‌جایی و توزیع این کالا‌ها شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران همچنین با توجه به پیش‌بینی بارندگی‌ها و شرایط جوی پیش‌رو، بر ضرورت مراقبت از ذخایر گندم، حفاظت از انبار‌ها و حفظ سلامت کالا‌های نگهداری‌شده تأکید کرد.

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران در سیلوها، بنادر، ستاد و نمایندگی‌های شهرستانی، فعالیت آنان را اقدامی جهادی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم دانست و بر اهمیت نقش مجموعه در شرایط حساس کشور تأکید کرد. وی همچنین خوش‌رفتاری با ارباب‌رجوع و نانوایان را ضروری دانست و خواستار شنیدن دقیق مسائل و مشکلات آنان، بررسی سریع و پیگیری مؤثر برای رفع موانع شد.