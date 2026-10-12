باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان روز دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی پست گفت: شخصی که در حال نبرد است، باید با کسی که در میدان نبرد حضور دارد، به مبارزه بپردازد. زنان، کودکان، بیماران در بیمارستان‌ها و سالخوردگان چه گناهی مرتکب شده‌اند که به خود حق می‌دهند با بهره‌گیری از ابزارها و فناوری‌هایی که در اختیار دارند، زندگی آنها را بگیرند؟ افزون بر این اقدامات، آنان مسیر دسترسی به آب، نان و مایحتاج زندگی را بر مردم می‌بندند تا آنها را مجبور به تسلیم کنند.

رئیس‌جمهور افزود: آنچه اکنون با همدستی آمریکا در غزه در حال وقوع است، در حقیقت یک نسل‌کشی است. جهانیان شاهد این رویدادها هستند؛ حتی مدعیان حقوق بشر و انسانیت نیز این وقایع را می‌بینند، اما نه‌تنها به‌سادگی از کنار آن عبور می‌کنند، بلکه متاسفانه از آنها پشتیبانی می‌کنند و با اعطای اسلحه و امکانات، بر این جنایات صحه می‌گذارند؛ این وضعیتی حقیقتاً شرم‌آور است.

پزشکیان تاکید کرد: هنگامی که در کشور ما یا کشوری دیگر، به هر دلیلی اشکالی از نظر انسانی پیش می‌آید، جنجال به پا می‌کنند که حقوق بشر توسط آنان نادیده گرفته شده است! اگر سخن شما راست باشد که ما حقوق یک انسان را نادیده گرفته‌ایم، شما حقوق تمامی انسان‌ها را نادیده گرفته‌اید. شما برای هیچ انسانی، جز خود، اطرافیانتان و منافع خود، ارزشی قائل نیستید و هیچ‌چیز دیگری را نمی‌بینید.

وی خاطرنشان کرد: آنها به دنبال این آب و خاک هستند؛ چراکه حتی از بیان این حقیقت شرم نمی‌کنند و علناً اظهار می‌کنند که ما می‌خواهیم نفت این مناطق را خودمان به دست بگیریم و منابع آنان را تصاحب کنیم. آنان با در اختیار گرفتن قدرت علم و جذب نخبگان به شیوه‌های گوناگون، ابزارهایی ساخته‌اند تا با استفاده از آن، منابع و امکانات کشورهای مختلف را تحت سلطه درآورده، غارت کنند و به یغما ببرند.

رئیس‌جمهور یادآور شد: آنها پشت تابلویی زیبا می‌نشینند و از دموکراسی، حقوق بشر و شعارهایی از این دست سخن می‌گویند که شنیدن این سخنان از زبان آنها برای آدمی شرم‌آور است. هنگامی که به سخنان آنها گوش می‌کنید و به اعمالشان نگاه می‌کنید، با خود می‌گویی آیا این‌ها همان کسانی هستند که این جنایات را مرتکب می‌شوند؟ آیا این‌ها همان کسانی هستند که ابزارهایی می‌سازند تا به سهولت همه را قلع‌وقمع کنند و بدون توجه به اینکه تنها یک نفر را هدف ترور قرار دهند، منطقه‌ای را به خاک و خون می‌کشند؟

دشمن تمام تلاش خود را می‌کند تا کشور را وادار به تسلیم کند

پزشکیان گفت: دشمنان با استفاده از هوش مصنوعی و تجهیزات پیشرفته، به صورت نقطه‌زن عمل می‌کنند و دقیقاً می‌دانند چه نقطه‌ای را هدف می‌گیرند. این‌که چرا بچه‌های مردم را هدف قرار می‌دهند، به این دلیل است که در ذهن خود، آن‌ها را قربانیانی می‌بینند که کشته شدنشان به نفع اهداف شوم‌شان است.

رئیس‌جمهور ادامه داد: آن‌ها انسان‌های بی‌گناه را می‌کشند تا به نیات خود برسند. شرم‌آور است که همان‌ها در سازمان ملل از انسانیت، علم و دانش دم می‌زنند؛ علمی که ابزار نابودی انسان‌های بی‌گناه باشد، مایه ننگ است.



وی خاطرنشان کرد: من به همه شهدای عزیز درود می‌فرستم و به خانواده‌های آنان تسلیت عرض می‌کنم. ما خود را مدیون این عزیزان می‌دانیم و تا جان در بدن داریم در خدمت آنان خواهیم بود. از خداوند متعال مسالت دارم که ما را در خدمت به این مردم عزیز سرافراز کند و شرمنده آنان نشویم.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: دشمن تمام تلاش خود را می‌کند تا کشور ما را به تسلیم وادار کند؛ نه در جنگ موفق شدند و نه با شهادت رهبران و فرماندهان ما توانستند خللی ایجاد کنند. مردم در صحنه هستند؛ چه آن‌هایی که به خیابان‌ها آمدند و چه آن‌هایی که نیامدند اما با ضدانقلاب همراهی نکردند. ما قدردان همه این عزیزان هستیم و خود را موظف به خدمتگزاری می‌دانیم و یقین داریم که با کمک مردم، بر همه مشکلات غلبه خواهیم کرد.

شبکه پستی ظرفیت گسترده‌ای برای ارائه خدمات هدفمند به مردم دارد

پزشکیان بیان کرد: در رابطه با شبکه پستی، این شبکه امکانات بی‌نهایتی دارد. پیامی که این شبکه پستی داده این است که وقتی داده و اطلاعات دقیقی از محل و نیازهای مردم داشته باشیم، می‌توان خدمات را به بهترین شکل ارائه کرد؛ این تعریف بی‌نهایتی از خدمت است.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: من زمانی که رئیس دانشگاه بودم، ما در بحث پزشک خانواده نیز همین هدف را دنبال می‌کنیم. در طرح پزشک خانواده، ما موظفیم به هر فردی در هر نقطه‌ای از ایران که زندگی می‌کند، خدمت سلامت ارائه دهیم. مستقل از اینکه فرد باسواد است یا بی‌سواد، ثروتمند است یا فقیر، زن است یا مرد، پیر است یا جوان، کرد است یا عرب، عجم است یا لر؛ ما موظف هستیم به همه این عزیزان خدمت استاندارد ارائه دهیم.

منبع: ایرنا