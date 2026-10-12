مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت معدن فارس از برگزاری رویداد «تا ثریا» با هدف توسعه فناوری‌های بومی، افزایش بهره‌وری معادن و تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی در شیراز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت معدن فارس از ارسال بیش از ۸۰ طرح تخصصی و کاربردی به دبیرخانه رویداد «تا ثریا» خبر داد و گفت: این رویداد با هدف شناسایی نیاز‌های فناورانه معادن، توسعه فناوری‌های بومی و پیوند شرکت‌های دانش‌بنیان و تیم‌های نوآور با فعالان بخش معدن برگزار می‌شود.

حسین پناهی با اشاره به اهداف برگزاری رویداد «تا ثریا» اظهار کرد: شناسایی چالش‌های فناورانه معادن و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و مجموعه‌های نوآور برای رفع مشکلات این بخش، از محور‌های اصلی این رویداد است.

وی افزود: افزایش بهره‌وری معادن، توسعه فناوری‌های بومی و تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی از مهم‌ترین اهداف این فراخوان به شمار می‌رود و طرح‌های ارسال‌شده می‌توانند زمینه ارائه راهکار‌های نوآورانه برای رفع نیاز‌های عملیاتی معادن و ارتقای توان تولیدی این بخش را فراهم کنند.

مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت معدن فارس با تأکید بر ضرورت کاهش خام‌فروشی و توسعه صنایع فرآوری مواد معدنی گفت: استان فارس با برخورداری از ذخایر معدنی متنوع، از جمله خاک‌های نسوز و صنعتی در شهرستان آباده و معادن منگنز، سرب و کرومیت در مناطق مختلف، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فرآوری و افزایش ارزش افزوده محصولات معدنی دارد.

پناهی ادامه داد: بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌های صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود؛ موضوعی که تحقق آن به توسعه فناوری‌های مورد نیاز معادن و ارتباط مؤثر میان تیم‌های فناور و واحد‌های معدنی وابسته است.

او با اشاره به دیگر محور‌های رویداد «تا ثریا» بیان کرد: در این چارچوب، چالش‌های عملیاتی فعالان بخش معدن شناسایی و برای بررسی راهکار‌های تأمین مالی، به صندوق‌های حمایتی و مجموعه‌های مرتبط با زیست‌بوم فناوری معرفی می‌شوند.

پناهی افزود: ایجاد ارتباط میان صاحبان ایده، واحد‌های معدنی و سرمایه‌گذاران نیز از اهداف این رویداد است تا زمینه بررسی، حمایت و اجرای طرح‌های کاربردی و تبدیل ایده‌های فناورانه به راهکار‌های عملیاتی فراهم شود.

او همچنین با اشاره به نقش حمایت‌های اجرایی در رفع موانع تولید گفت: قرارگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء (ص) با دبیری سازمان بسیج مهندسین صنعت معدن فارس، آمادگی دارد مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی و معدنی را در حوزه‌هایی از جمله زیرساخت، قوانین و مقررات، بازار و فروش و مسائل مالی و ارزی پیگیری کند.

مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت معدن فارس در پایان خاطرنشان کرد: رویداد علمی ـ صنعتی «تا ثریا» روز‌های ۲۹ و ۳۰ مهرماه در شیراز برگزار می‌شود و بستری برای تعامل میان فعالان صنعت معدن، شرکت‌های فناور و مجموعه‌های تأمین مالی فراهم می‌آورد تا راهکار‌های عملی برای رفع چالش‌های معدنی و توسعه فناوری در استان فارس بررسی شود.

برچسب ها: طرح فناورانه ، معادن ، بسیج مهندسین فارس ، رویداد ، ثریا
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