مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد وزیران خارجه این اتحادیه بزرگ‌ترین گسترش فهرست تحریم‌ها علیه روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین را تصویب کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد وزیران خارجه اتحادیه اروپا نزدیک به هزار و ۶۰۰ مورد تحریمی جدید را با هدف قرار دادن شبکه صنایع نظامی روسیه تصویب کرده‌اند.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این بزرگ‌ترین گسترش فهرست تحریم‌های ما از زمان آغاز جنگ روسیه است. اروپا بار دیگر اتحاد خود را نشان می‌دهد. بیش از نیمی از این موارد به زنجیره تولید موشک‌های بالستیک مرتبط هستند.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین بر ادامه فشار بر مسکو تأکید کرد و مدعی شد هدف این اقدامات، دشوارتر کردن تولید تسلیحاتی است که به گفته او برای کشتن اوکراینی‌ها به کار می‌روند.

منبع: تاس

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، تحریم روسیه
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